(ARC) Economia: Zilli, siamo a fianco giovani imprenditori per futuro Fvg

(AGENPARL) - Roma, 23 Settembre 2024

(AGENPARL) – lun 23 settembre 2024 Udine, 23 sett – “L’Amministrazione regionale ? al fianco dei

giovani imprenditori e lo ha fatto convintamente in questi sei

anni di governo dimostrando un’attenzione particolare alle start

up, agli strumenti innovativi di finanza, al sostegno

all’imprenditoria giovanile anche per individuare soluzioni al

problema della carenza di capitali. Il nostro ? un territorio

dinamico, reattivo ai cambiamenti, in cui proprio i giovani

imprenditori hanno dimostrato capacit? di innescare mutamenti

positivi. Noi continuiamo ad investire in formazione, in

strumenti finanziari con uno sguardo particolare a chi ha il

coraggio di fare impresa e creare ricchezza e innovazione”.

Lo ha detto l’assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli

portando il saluto della Regione al convegno “Essere giovani

imprenditori oggi: sfide e opportunit?”, promosso dal Gruppo

Giovani Imprenditori Confindustria Udine.

All’evento ha preso parte anche il presidente nazionale dei

Giovani Imprenditori di Confindustria Riccardo Di Stefano e la

presidente Gruppo Giovani Imprenditori Confindustria Udine

Valentina Cancellier. Il convegno ? proseguito con la tavola

rotonda partecipata da Giordano Riello, presidente di Nplus Srl,

Massimo Calzavara, Ceo di Calzavara Spa, e Mattiarmando

Chiavegato, cofondatore Akuis Tech Srl, che hanno portato le

proprie esperienze personali e aziendali.

Zilli ha ricordato alcuni impegni che la Regione ha portato

avanti in questi anni per sostenere l’economia rilevando, tra

l’altro, che “l’Amministrazione regionale ha concesso in questi

anni 44 milioni di euro di contributi a fondo perduto alle

imprese a fronte di finanziamenti bancari od operazioni di

locazione finanziaria per l’acquisizione di macchinari, impianti,

attrezzature e beni strumentali d’impresa e ha stanziato quasi 47

milioni di euro di risorse proprie a sostegno delle imprese su

vari canali contributivi”.

Tra questi ultimi canali finanziari ci sono i 7,7 milioni per

stanziamenti a favore dell’imprenditoria giovanile; oltre 11

milioni per l’imprenditoria femminile, ulteriori 5,5 milioni al

supporto manageriale delle Pmi e oltre 19 milioni

all’internazionalizzazione delle imprese, cui si aggiungono 3

milioni di euro per l’innovazione. A queste risorse si aggiungono

fondi Fesr per oltre 101 milioni di euro.

“I giovani imprenditori sono capaci, per formazione e competenze

acquisite, di indicare alla Pubblica amministrazione esempi

virtuosi di ricorso a strumenti di finanza innovativa e non ? un

caso se le start up innovative e giovani sono esponenzialmente

superiori in Friuli Venezia Giulia rispetto alla media italiana”,

ha osservato Zilli.

Tra i temi trattati diversi passaggi degli interventi sono stati

dedicati alla denatalit? che, come ha evidenziato Zilli “si

contrasta soltanto con politiche strutturali e non con la mera

erogazione di bonus. Stiamo cercando di investire sul welfare

territoriale, con strumenti a supporto della famiglia e della

genitorialit?. In questo campo abbiamo investito 232 milioni di

euro nella Legge di stabilit? 2024 proprio per le politiche di

sostegno al reddito, di contrasto al divario salariale e alla

denatalit?, di rafforzamento del welfare territoriale e di

sostegno all’istruzione e alla formazione continua”.

Infine, l’assessore ha ricordato le molteplici leve finanziarie

attivate dalla Regione tra cui le agevolazioni Irap strutturali,

con riduzione dell’1 per cento a favore delle imprese che hanno

attivato forme di accordi collettivi aziendali o territoriali per

il benessere dei dipendenti, oltre alle iniziative messe in campo

da Fvg Plus per dare nuovo corso agli strumenti finanziari a

sostegno delle imprese.

Il Friuli Venezia Giulia vanta un elevato numero di imprese

giovanili (al 31 dicembre 2022 sono 7.109 e rappresentano il 7,3%

delle 97.944 imprese che costituiscono la base imprenditoriale

del territorio) e secondo i dati della Camera di commercio

relativi al 2023 in regione sono presenti 226 start-up innovative

(pari all’1,7% del totale nazionale).

ARC/SSA/pph

231907 SET 24