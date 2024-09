(AGENPARL) - Roma, 22 Settembre 2024

(AGENPARL) – dom 22 settembre 2024 G7 Cultura a Napoli: Cestari (ItalAfrica), scambi culturali con Africa come

motore sviluppo sostenibile Paesi Africani

L’iniziativa storica del G7 della Cultura a Napoli – non era accaduto in

precedenza che il G7 della Cultura vedesse intorno a un tavolo oltre ai

ministri dei sette Grandi, anche i leader dell’Unione africana, del G20 e

delle principali organizzazioni internazionali impegnate in programmi di

assistenza in campo culturale – si carica di ulteriore significato perché

la promozione di scambi culturali è all’interno di una strategia che vede

la cultura come motore chiave dello sviluppo sostenibile dei Paesi

Africani. Così Alfredo Carmine Cestari, presidente della Camera ItalAfrica,

particolarmente impegnata a promuovere programmi culturali e di formazione

dei giovani africani nei loro Paesi di origine. L’impegno del G7 a

costruire partenariati reciprocamente vantaggiosi, basati sui principi di

rispetto delle identità culturali, comprensione reciproca, libertà di

espressione e co-creazione di contenuti e attività culturali pertanto –

aggiunge – apre un nuovo scenario all’interno del Piano Mattei del Governo

Italiano che ha un’impronta di relazioni a 360 gradi con i Paesi Africani

nel pieno rispetto dell’identità culturale dei popoli di quel continente.

E’ anche questa una strada per contribuire a realizzare il modello di

sviluppo sostenibile dell’Africa, un aiuto reciproco, da pari a pari.

ItalAfrica, inoltre, promuove programmi di formazione dei giovani africani

sia per la forte richiesta di manodopera specializzata in quei Paesi ma

anche per le esigenze di imprese europee che senza giovani immigrati non ce

la fanno. Per Cestari il successo del G7 Cultura a Napoli dimostra che il

Governo italiano sta facendo passi “storici” rispetto al passato che il

sostegno del G7 contribuirà a rafforzare. Noi vogliamo fare la nostra parte

con il coraggio che ci ha sempre sorretto, ma anche tutti gli enti statali

che hanno come compiti istituzionali il sostegno all’internazionalizzazione

devono fare la propria. Il “motto” è “fare bene ai Paesi Africani per fare

del bene alle nostre imprese anche dell’industria culturale. Perché –

spiega – è un’opportunità per le imprese specie del Sud per imboccare la

strada dell’internazionalizzazione. Il Sud è la porta di ingresso del

Mediterraneo. Il progetto Sud Polo Magnetico, sostenuto da ItalAfrica,

ponendosi l’obiettivo di una reale cooperazione economica e culturale, in

stretta sinergia con il Piano Mattei, rimette in gioco il Sud e le imprese

meridionali e con esse le Università del Sud che possono accogliere giovani

africani da formare.