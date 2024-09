G7 Agricoltura: Mattia (FdI), Governo continui a garantire futuro certo ai giovani

(AGENPARL) - Roma, 22 Settembre 2024

(AGENPARL) – dom 22 settembre 2024 “Il Governo deve continuare sulla strada già intrapresa nei mesi scorsi,

ossia quella di garantire a coloro che vogliono vivere di agricoltura e

soprattutto ai giovani, un futuro certo”. Lo ha detto il deputato Aldo

Mattia, responsabile nazionale del Dipartimento Agricoltura di Fratelli

d’Italia a Siracusa, all’Expo

DiviNazione 2024, la vetrina internazionale delle eccellenze italiane che

precede il G7 Agricoltura. “Abbiamo un comparto agroalimentare

straordinario e invidiato in tutto il mondo, che è al centro delle priorità

del Governo. E’ necessario continuare ad investire in questo settore come

stanno facendo la premier Meloni e il ministro Lollobrigida che hanno

raddoppiato i fondi all’agricoltura come mai era avvenuto in passato. La

vetrina del G7, poi, rappresenta un’altra straordinaria opportunità che

l’Italia saprà ben sfruttare”. Mattia ha poi incontrato, nello stand della

Basilicata, l’assessore regionale lucano all’Agricoltura, Carmine Cicala, e

quello della Regione Lazio, Giancarlo Righini, auspicando “un ponte tra i

due territori”.