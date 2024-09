Comune di Ancona – Ufficio stampa – COMUNICATO VERSO EXTRA G7 SALUTE: LE PATOLOGIE DI CUI SOFFRONO I FIGLI ADOLESCENTI DELLE COPPIE SEPARATE

(AGENPARL) - Roma, 22 Settembre 2024

Con ‘Se-pararsi’ ad Ancona arriva l’esperto Mauro Grimoldi

Paura, tristezza, senso di impotenza e talvolta addirittura senso di colpa: sono questi i principali disturbi dei figli di una coppia separata, stati d’animo che si acuiscono se in fase adolescenziale. Se ne parla con l’Ordine degli Psicologi delle Marche martedì 8 agosto dalle 16 alle 18 al Museo Archeologico delle Marche nell’ambito del più ampio palinsesto ‘Extra G7 Salute – il festival del vivere bene da ogni punto di vista’, in programma dal 3 al 13 ottobre.

“Freud definiva il compito del genitore uno dei “mestieri impossibili” che affronta l’essere umano – spiegano gli organizzatori -. Oggi, nel tempo dell’iperconnessione, paradossalmente e dolorosamente le separazioni di genitori con figli diventano un evento sempre più frequente. La separazione richiede nuove competenze, da imparare, per non coinvolgere figli, incolpevoli all’interno di una condizione non dipesa da loro, all’interno delle sofferenze delle patologie della separazione”.

Non a caso il titolo del convegno, gratuito ed aperto alla cittadinanza, sarà ‘Se-pararsi – Le patologie della separazione’ proprio perché etimologicamente il verbo sta a significare ‘essere capaci di ripresentarsi da soli, nuovamente, al mondo’.

A soffrire non sono solo i partner, ma anche e soprattutto i figli: ad esporre le patologie degli adolescenti post separazione sarà l’esperto Mauro Grimoldi, psicologo consulente tecnico di Tribunali della famiglia e minori, che tratterà l’argomento portando casi concreti in cui si è imbattuto negli anni, consegnando al pubblico nuovi saperi e nuove responsabilità da affrontare. Grimoldi è responsabile dell’Istituto Milanese di Psicologia Giuridica e del Master triennale in Psicologia Giuridica e Forense, svolge attività̀ clinica e di Consulente Tecnico d’Ufficio e di Parte in procedimenti civili e penali e è stato Presidente dell’Ordine Psicologi della Lombardia; inoltre ha coordinato la Casa dei Diritti del Comune di Milano ed è autore del libro ‘Dieci lezioni sul male – I crimini degli adolescenti’, pubblicato quest’anno dalla Raffaello Cortina Editore.

Il programma completo di ‘Extra G7 Salute’ è disponibile al seguente link del sito istituzionale: https://www.comuneancona.it/extrag7/

