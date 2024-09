(AGENPARL) - Roma, 22 Settembre 2024

(AGENPARL) – dom 22 settembre 2024 ANTIMAFIA, NAVE (M5S): VERGOGNA FORZA ITALIA, CONTRO DE RAHO FALSITA’ E VOLGARI STRUMENTALIZZAZIONI

ROMA, 22 sett. – “Proprio questa mattina il deputato D’Attis affermava su un giornale che il M5S reagisce con toni sopra le righe alle critiche di Forza Italia. Oggi pomeriggio arriva puntuale il senatore Gasparri, che sembra non avere altro da fare, con l’abituale comunicato imbottito di falsità, contumelie, insinuazioni. Gasparri implicitamente ammette di aver fino a oggi basato i suoi attacchi su elementi falsi e subito ne sforna altri, nuovi e vecchi. Da mesi assistiamo senza quasi mai replicare a inusitati attacchi, violenze verbali, offese gratuite. D’Attis e Gasparri sanno benissimo che quanto detto da Cafiero De Raho sulle possibili audizioni di Striano e Laudati in Antimafia è esattamente quanto avevo affermato io nell’ufficio di presidenza ma soprattutto è quanto detto anche pubblicamente dalla presidente Colosimo. Questo dimostra quanto la loro sia una bassa e scorretta strumentalizzazione. Di fronte alle eventuali condotte gravi e illecite contestate a Striano e Laudati, la Procura nazionale e il suo vertice sono vittime degli eventuali reati. Gasparri e altri invece hanno l’impudenza di additare chi più di tutti attende che si faccia chiarezza e si puniscano eventuali responsabili. Forza Italia deve vergognarsi per questa volgare operazione compiuta contro un eroe dell’antimafia, contro un servitore dello Stato apprezzato trasversalmente per un lavoro pluridecennale al servizio della collettività e della legalità”.

Lo afferma il capogruppo M5S in commissione Antimafia Luigi Nave.

