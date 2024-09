2° COMUNICATO STAMPA DEL 22 SETTEMBRE 2024

(AGENPARL) - Roma, 22 Settembre 2024

ARIENZO (CE). ALLA GUIDA DI UNO SCOTER SENZA CASCO FORZA IL POSTO DI

CONTROLLO. MINORE DENUNCIATO DAI CARABINIERI.

Erano le 03.00 di questa notte quando il minore, alla guida di uno scooter

Honda SH300, con a bordo una seconda persona, ha forzato il posto di

controllo che i Carabinieri della locale stazione stavano eseguendo su via

Roma ad Arienzo, nel casertano.

Il 16enne, che non indossava il casco protettivo, accortosi della presenza

dei militari che gli avevano intimato l’alt, ha accelerato pericolosamente

la marcia allontanandosi verso il centro abitato.

I carabinieri, che in quel frangente hanno riconosciuto il ragazzo, hanno

subito rilevato il numero di targa del mezzo e al solo scopo di non generare

una situazione di pericolo hanno desistito da un immediato inseguimento.

Dopo pochi minuti, infatti, il fuggitivo, ancora a bordo dello scooter, è

stato individuato nella piazza di un comune vicino, dove è stato fermato e

sottoposto a controllo.

Subito mostratosi intollerante e nervoso della presenza dei militari, ha

cominciato ad inveire contro di loro profferendo pesanti minacce nei loro

confronti.

Immediatamente il comandante della Stazione Carabinieri ha avvisato

telefonicamente i genitori che, giunti sul posto, lo hanno accompagnato in

caserma.

Oltre alle contestazioni per le violazioni alle norme del codice della

strada il giovanissimo è stato deferito in stato di libertà per violenza o

minaccia, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.