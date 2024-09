(AGENPARL) - Roma, 21 Settembre 2024

(AGENPARL) – sab 21 settembre 2024 RIVA (CNEL): GIORNATA ALZHEIMER È OCCASIONE PER SENSIBILIZZARE SU STILI DI VITA

“La Giornata mondiale dell’Alzheimer, che si celebra ogni anno il 21 settembre, è un’occasione importate per evidenziare la necessità di un comune impegno per quella che è ormai una vera emergenza sanitaria e sociale, considerata la progressiva crescita del numero di malati. A chi è afflitto dalla malattia vanno poi aggiunti tutti coloro che li assistono e che gli stanno a fianco. Ma questa celebrazione può essere anche un’importante occasione per ricordare il valore dei corretti stili di vita, come strumento di prevenzione. Sappiamo infatti come una corretta alimentazione che protegga dall’infiammazione cellulare e una costante attività fisica possano aiutare a mantenere il corpo e la mente in buona salute, come pure è importante tenere la memoria in costante allenamento facendo una vita di relazione e attiva, mantenendo accesa la curiosità e la conoscenza in ogni età. Su questo fronte è fondamentale una costante attività di analisi e di ricerca, ma anche una convinta azione di sensibilizzazione e di informazione, su cui anche il CNEL è impegnato, con un Gruppo di Lavoro ad hoc. C’è ancora scarsa consapevolezza nella cittadinanza su come gli stili di vita possano influenzare il nostro invecchiamento in salute ed è importante far conoscere quelle azioni protettive che possono aiutarci ad invecchiare meglio”.

Così il consigliere del CNEL Francesco Riva, coordinatore del Gruppo di Lavoro ‘Promozione degli stili di vita ed educazione alla salute’.

