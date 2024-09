(AGENPARL) - Roma, 21 Settembre 2024

(AGENPARL) – sab 21 settembre 2024 *OGGETTO: La Csa provinciale denuncia una strumentalizzazione politica ai

danni della polizia municipale di Salerno. Il segretario Rispoli: “Basta

farsi campagna elettorale sulla pelle dei lavoratori”*

Il segretario generale della Csa Salerno, Angelo Rispoli, interviene con

dure dichiarazioni in merito al dibattito che si è svolto ieri in consiglio

comunale, accusando la politica di sfruttare l’immagine della polizia

municipale di Salerno per meri fini elettorali.

“Basta farsi la campagna elettorale sulla pelle e sull’immagine della

polizia municipale di Salerno e dei propri appartenenti. La ricerca di

fantasmi è una cosa scandalosa. La verità è che si cerca di alzare

polveroni per nascondere il vero problema”, ha detto Rispoli, che poi ha

poi puntato il dito sulle reali criticità che affliggono il corpo: “Il vero

problema è che la polizia municipale di Salerno ha una caserma inadeguata,

un organico ridottissimo e avanti con l’età. Questi continui dibattiti

hanno già portato alla settima modifica di bozza per le progressioni

verticali in deroga”.

Rispoli ha concluso con un appello forte e chiaro: “È ora di dire basta

alla campagna elettorale e di alzare polveroni per nascondere le vere

carenze del corpo. Bisogna invece rispettare il ruolo delle lavoratrici e

dei lavoratori della Polizia Municipale, apprezzare il lavoro che,

nonostante le difficoltà, svolgono con impegno e dedizione. Quello che è

avvenuto oggi in Consiglio Comunale è a dir poco scandaloso”.

La Csa Salerno, attraverso il suo segretario generale, dunque, invita tutte

le forze politiche a non strumentalizzare i lavoratori della polizia

municipale di Salerno e a concentrarsi sulla risoluzione delle

problematiche reali che affliggono il Corpo.

IN ALLEGATO: UNA FOTO DI ANGELO RISPOLI, SEGRETARIO GENERALE DELLA

CSA SALERNO

