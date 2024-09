(AGENPARL) - Roma, 21 Settembre 2024

(AGENPARL) – sab 21 settembre 2024 **Giani sul nuovo Arlecchino: “Importante progetto di rigenerazione

urbana”**

/Scritto da Marco Ceccarini, sabato 21 settembre 2024 /

È stato presentato a Lido di Camaiore dal presidente della Regione

Toscana, Eugenio Giani, assieme al sindaco di Camaiore, Marcello Pierucci,

il progetto definitivo del nuovo Arlecchino, che avrà altezza, volume e

superficie maggiori del precedente.

Si tratta di un complesso di tre piani più il seminterrato. In un contesto

totalmente rigenerato, la nuova struttura si propone come un centro

multifunzionale con spazi dedicati alla cultura, al lavoro e al ristoro,

con un galleria centrale, una sala convegni e una terrazza panoramica.

“Il nuovo Arlecchino rappresenta un importante progetto di rigenerazione

urbana”, afferma il presidente Giani. “Sarà un centro di tre piani

più il seminterrato, polifunzionale e con spazi dedicati ad attività

diverse, in grado di ospitare servizi e di diventare un luogo di attrazione

per l’intera Versilia”.

L’investimento complessivo per la realizzazione del nuovo Arlecchino, i cui

lavori termineranno entro la fine del 2025, è di 9 milioni e 450 mila

euro, con il contributo della Regione Toscana, dell’Arti e della Fondazione

Cassa di Risparmio di Lucca.