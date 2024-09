Comunicato Stampa DDA 21.09.2024 – Carabinieri Caserta.docx

(AGENPARL) - Roma, 21 Settembre 2024

(AGENPARL) – sab 21 settembre 2024 COMUNICATO STAMPA

CASERTA. 40ENNE FERMATO DAI CARABINIERI. ERA TRA I 42 DESTINATARI DEL PROVVEDIMENTO CAUTELARE, EMESSO DAL GIP DEL TRIBUNALE DI NAPOLI SU RICHIESTA DELLA DDA, CHE IL 3 SETTEMBRE RISULTÒ IRREPERIBILE.

Era attivamente ricercato dal 3 settembre u.s., da quando i carabinieri del Nucleo Investigativo di Caserta diedero esecuzione a un’ordinanza applicativa di misura cautelare, emessa dal GIP presso il Tribunale di Napoli, su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di numerose persone.

L’uomo, un 40enne di Aversa, intraneo ad un’associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti ed in quella circostanza sfuggì alla catturata perché non presente al suo domicilio e presso i luoghi frequentati.

Le meticolose indagini hanno successivamente consentito di individuare e rintracciare il ricercato all’estero e, in particolare, in Spagna e di bloccarlo, in collaborazione con le autorità di frontiera, presso lo scalo portuale di Civitavecchia, mentre stava rientrando in Italia.

L’arrestato è stato tradotto presso il carcere di Civitavecchia.

Il provvedimento eseguito è una misura disposta in sede di indagini preliminari, avverso la quale sono ammessi mezzi di impugnazione e il destinatario della stessa è persona sottoposta alle indagini e, quindi, presunto innocente fino a sentenza definitiva.

Caserta, 21 settembre 2024.