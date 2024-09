(ARC) Opere pubbliche: Amirante, bando anticipazioni finanziarie Enti locali

(AGENPARL) - Roma, 21 Settembre 2024

(AGENPARL) – sab 21 settembre 2024 Udine, 21 set – La Giunta del Friuli Venezia Giulia ha

approvato, su proposta dell’assessore regionale alle

Infrastrutture e Territorio, Cristina Amirante, il bando per la

concessione, a favore degli Enti locali, di anticipazioni

finanziarie volte alla copertura delle spese connesse alla

progettazione delle opere pubbliche.

“Le anticipazioni – ha spiegato Amirante – sono concesse, nel

limite delle risorse finanziarie disponibili, per la copertura

delle spese relative alla progettazione di opere pubbliche, nella

misura massima dell’80 per cento della spesa stessa”.

Sono ammissibili a finanziamento le spese per la redazione di

progetti di fattibilit? tecnico economica ed esecutivi; per

indagini, ricerche e studi propedeutici necessari alla redazione

degli elaborati progettuali; per l’incarico di verifica

progettuale di cui all’articolo 42 del decreto legislativo

36/2023.

Sono invece escluse, e quindi non ammissibili, le spese e gli

incarichi connessi alle fasi di programmazione (come, ad esempio,

per la redazione del documento di fattibilit? delle alternative

progettuali o documento di indirizzo della progettazione), di

esecuzione e collaudo dei lavori.

La domanda di finanziamento, seguendo la modalit? a sportello,

dalla data di pubblicazione del bando sul sito istituzionale

della Regione ed entro il 15 novembre prossimo, andr? inviata

alla Direzione centrale Infrastrutture e territorio all’indirizzo

