(AGENPARL) - Roma, 21 Settembre 2024

(AGENPARL) – sab 21 settembre 2024 Alluvione, Russo (FDI): stato di emergenza E-R e Marche. Governo Meloni stanzia altri fondi. Basta polemiche sinistra

“A seguito dell’alluvione di mercoledì scorso, il governo ha dichiarato lo stato di emergenza per l’Emilia Romagna e le Marche, con uno uno stanziamento di 20 milioni di euro per l’E.R. e 4 per le Marche, per interventi urgenti, come il soccorso alla popolazione e il ripristino di servizi e infrastrutture, dimostrando, ancora una volta la sua vicinanza alle popolazioni colpite. Si tratta però in E.R. di zone già interessate dall’alluvione del maggio 2023 e ancora prima del 2019, e questo deve far riflettere, al di là degli alibi che la sinistra sta cercando in queste ore, scaricando sull’esecutivo colpe fasulle. Il Governo Meloni per la ricostruzione dell’alluvione del 2023 ha stanziato 230 milioni, ma la Regione ne ha spesi 49. E premesso questo, c’è un errore di fondo se non si passa da una logica di risarcimento ad una logica di prevenzione. Perché poi Bonaccini dal 2018, quando ebbe a riferire che la Regione aveva ricevuto 80 milioni, non abbia onorato due importanti interventi di prevenzione del dissesto idrogeologico dallo stesso annunciati, come la cassa del Baganza nel parmense, e le casse del Senio per tutti i comuni della bassa Romagna, lo dovrà spiegare il PD. Ma per una volta, nel rispetto delle popolazioni colpite da queste tragedie, si smetta con le polemiche e si inizi a lavorare”. Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Gaetana Russo.

