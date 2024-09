RAI ISORADIO: TORNA “PAMELA VIAGGIA IN LATIN” CON PAMELA D’AMICO

(AGENPARL) - Roma, 20 Settembre 2024

Roma, 20 settembre 2024

“Pamela Viaggia in Latin”, il programma di Rai Isoradio dedicato al mondo latino-americano e

iberico, torna in autunno con tante novità. Ad annunciarlo è stata la conduttrice Pamela D’Amico in

occasione della presentazione del palinsesto 2024 di Radio Rai, che si è tenuto giovedì 19 settembre

nella storica sede di Via Asiago a Roma, alla presenza del direttore di Radio Rai, Flavio Mucciante.

La trasmissione è confermata nella collocazione del sabato e della domenica era, intorno a

mezzanotte. Protagonisti saranno i principali artisti della musica latino-americana, intervistati dalla

conduttrice e cantante Pamela D’Amico, che vanta origini brasiliane. “Proviamo a contaminare Rai

Isoradio con la musica latino-americana, che attualmente per numeri e mercato è la più forte al

mondo”, ha detto Pamela D’Amico, in occasione della presentazione alla sede Rai di Via Asiago,

“Il nostro un viaggio che attraverso tutte le città e le nazioni più importanti, da Miami a Cuba, dal

Brasile al Messico. In ogni puntata proponiamo i classici del passato e soprattutto le novità. Dopo

tre edizioni posso confermare l’interesse da parte di un pubblico internazionale, soprattutto quando

ci sono le interviste ai principali artisti”.

“Pamela Viaggia in Latin” si è guadagnato la stima degli appassionati della musica latina. Pamela

D’Amico ha raccontato suoni, colori e tradizioni della cultura musicale latino-americana, iberica e

caraibica, e delle connessioni tra gli artisti di questi territori e l’Italia, e ha intervistato dal vivo band

come Gente de Zona, Lenier, El Chacal, Lírico en lá casa, Djavan, Havana D’Primera, Chimbala e

Yomil, intervistati anche in occasione delle recente edizione di “Fiesta!” a Roma. Per questa

trasmissione Pamela D’Amico è stata premiata con il “Microfono d’oro”. Inoltre, la conduttrice ha

festeggiato di recente anche un altro importante traguardo: la conduzione nel mese di agosto nella

mattina di Radio 1 Rai. “Pamela viaggia in latin” si può ascoltare su Rai Isoradio (FM 103.3), sul

DAB e anche su RaiPlay Sound.