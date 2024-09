Monza Photo Fest – oggi l’inaugurazione della mostra in Villa Reale

(AGENPARL) - Roma, 20 Settembre 2024

20 SETTEMBRE

11 NOVEMBRE

MONZA PHOTO FEST

Dal 20 settembre all’11 novembre 2024 al via la prima edizione di

Monza Photo Fest, rassegna diffusa che porta la fotografia

d’autore negli spazi pubblici e privati della città.

14 mostre a ingresso gratuito e una serie di iniziative che vedono coinvolti 12

luoghi espositivi monzesi e una vetrina d’eccezione milanese, per avvicinare

al mondo della fotografia la platea più ampia.

Con la direzione artistica di Roberto Mutti, il Festival propone grandi autori

affermati e nuovi autori di talento e offre uno sguardo su generi e stili diversi.

Monza, 20 settembre 2024 – Monza si veste di fotografia: dal 20 settembre all’11 novembre

2024 va in scena la prima edizione di MONZA PHOTO FEST, festival diffuso che per oltre un

mese e mezzo mette il mondo della fotografia al centro dell’interesse della città, con una serie di

mostre e altre iniziative a ingresso gratuito pensate per promuovere l’arte fotografica come

strumento di riflessione sulla realtà, offrendo un panorama di proposte diversificate sia dal punto

di vista contenutistico che stilistico.

Promosso e organizzato da Diorama Progetti fotografici – società con una lunga e consolidata

esperienza nel campo nella progettazione e realizzazione di mostre e festival fotografici – in

collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Monza, Monza Photo Fest nasce

con l’intento di dar vita sul territorio cittadino a un nuovo appuntamento diffuso che faccia

diventare protagonista la fotografia, coinvolgendo le migliori energie culturali della città.

Main partner sono Musei Civici Monza e Reggia di Monza, Main Sponsor Polaroid, Technical

Sponsor spazioB, Media Partner Il Cittadino di Monza e Brianza.

“Il Monza Photo Fest – osserva l’Assessora alla Cultura Arianna Bettin – nasce per consolidare un

filone ormai ricorrente nella programmazione culturale monzese autunnale: quello della ricerca

artistica attraverso la macchina fotografica, come immancabile elemento per raccontare cosa sia

oggi l’arte. Nonostante la possibilità di fotografare sia ormai alla portata di chiunque disponga di

uno smartphone, nella società delle immagini continua a esistere una distanza – che è importante

sottolineare anche grazie a iniziative come quella che andiamo a inaugurare – fra l’espressione

artistica e la serialità (di qualità alterna) che quotidianamente produciamo attraverso i nostri

cellulari e che divoriamo bulimicamente attraverso i social. Il festival mira a promuovere la

fotografia come strumento di riflessione sulla realtà, avvicinando il grande pubblico a un’arte

ancora relativamente giovane e fortunata nella propria portata rivoluzionaria, che oggi ha tuttavia

di fronte delle sfide – al pari di altre forme artistiche – epocali, imposte dall’era di accelerazione

tecnologica in cui viviamo”.

“La formula delle mostre diffuse – afferma il Sindaco Paolo Pilotto – ha il doppio pregio di

permettere a tutti, in città, di incontrare l’arte in ogni sua possibile forma e, al contempo, consente

di esaltare contesti già di per sé meritevoli d’attenzione e ricchi di cultura e storia come, ad

esempio, la Villa Reale e i Musei Civici. La rassegna guiderà i monzesi e visitatori in un’esperienza

che non si limita alla condivisione dell’arte della fotografia, ma che incornicia un contesto – quello

di tutta la città – che merita di essere esplorato e vissuto nei diversi stili e nelle diverse epoche che

incarna”.

Il Festival vede coinvolti 12 luoghi espositivi di Monza tra spazi pubblici istituzionali, gallerie

private e alcuni luoghi non convenzionali che insieme compongono un circuito variegato,

portando la cultura fotografica anche al di fuori della cerchia ristretta degli addetti ai lavori e degli

appassionati, per favorirne la fruizione da parte del grande pubblico.

Una finestra importante del circuito è inoltre aperta a Milano presso spazioB in Foro Buonaparte

67. Questo spazio espositivo e di incontro promosso da photoSHOWall – inaugurato la scorsa

primavera – ospita un’anteprima di tutte le mostre che fanno parte del palinsesto di Monza Photo

Fest. Un piccolo saggio dell’ampia offerta fotografica disponibile sul territorio monzese.

Con la Direzione Artistica di Roberto Mutti, Monza Photo Fest propone importanti autori di

livello internazionale – Maurizio Galimberti alla Reggia di Monza con un inedito lavoro su New

York e Heinz Schattner con una personale di grande impatto ai Musei Civici – accostandoli a

nuovi autori di talento cui è offerta l’occasione di mettere in mostra le proprie qualità. Un punto

di forza della rassegna è costituito dalla varietà delle proposte concordate con le gallerie, perché

si passa dai reportage ai temi del ritratto e dell’autoritratto, dal paesaggio urbano agli still life di

fiori, dall’indagine creativa sulla memoria all’attenzione per la fotografia storica di ricerca.

“Siamo particolarmente felici di portare la nostra lunga esperienza nel campo delle manifestazioni

fotografiche a Monza, una città che ha subito dimostrato una grande volontà di dialogo e

partecipazione sia dal versante istituzionale che da quello delle gallerie private. Tutto ciò ci ha

consentito di realizzare un festival che entra profondamente nella realtà cittadina (e ci piace qui

sottolineare la presenza di diverse autrici e autori monzesi) con proposte che confidiamo verranno

apprezzate sia da quanti da tempo amano il sempre sorprendente mondo della fotografia, sia da

chi a questo si avvicinerà per la prima volta con curiosità. Monza Photo Fest non è la semplice

somma delle mostre presentate, ma soprattutto l’esito di un più ampio progetto culturale volto a

dimostrare le straordinarie potenzialità di cui la fotografia è capace. Non è quindi casuale la scelta

di proporre un panorama che varia dal ritratto al reportage, dai fiori al paesaggio, dall’architettura

all’indagine sociale, dallo sport alla moda accostando immagini più classiche ad altre che sono

esito di ricerche espressive audaci e sorprendenti”. – Roberto Mutti, direttore artistico Monza

Photo Fest.

LE MOSTRE

ARTISTA

Fotografia come forma d’arte

Antonio Delluzio, Gualtiero Fergnani, Pino Liddi, Giovanni Maria Sacco

19 ottobre/2 novembre

BIBLIOTECA DI ATENEO SEDE DI MEDICINA – UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA

Vita in Bicocca. Storie dai protagonisti

AA.VV.

7 ottobre/11 novembre

CAPITOL ANTEO SPAZIOCINEMA

Gente di Hanoi

Enzo Rocca

1 ottobre/3 novembre

FMART

Il migrante e il mare

Federico Ferrari

Resti nei ricordi

Francesca Massei

28 settembre/19 ottobre

LA MERIDIANA – OASI DI SAN GERARDO

Ogni Giorno ritrovo il mio Domani

Margherita Nardi

26 settembre/10 ottobre

LEOGALLERIES

Fotografia d’avanguardia

Bragaglia, Drtikol, Vetrovsky

28 settembre/12 ottobre

MANZONI16 SPAZIO EVENTI

L’orizzonte di sé stessi

Francesca Meloni

5 settembre/8 novembre

MF CARE FACTORY

Beyond Boundaries

Marc Evans

20 settembre/3 novembre

MARCO MONTI ARTE

La libertà dello sguardo

Paolo Perego

1 ottobre/3 novembre

MUSEI CIVICI MONZA

La liberazione dell’utopia

Heinz Schattner

3 ottobre/3 novembre

REGGIA DI MONZA

Una vertigine espressiva

Maurizio Galimberti

20 settembre/6 ottobre

SALA ESPOSITIVA BINARIO 7

Essere Monza. Ritratti del Circolo Fotografico Monzese

AA.VV.

2/13 ottobre

Sport Shots. Scatti di valore

AA.VV.

17 ottobre/10 novembre

spazioB – Milano

La vetrina di Monza Photo Fest

20 settembre/11 novembre

Il programma espositivo è completato da alcune iniziative collaterali che arricchiscono l’offerta

culturale del festival, per attirare l’attenzione di appassionati, professionisti e anche di un pubblico

meno specializzato: una conferenza di Roberto Mutti sul Surrealismo nella fotografia, un

workshop con Maurizio Galimberti sulle potenzialità della fotografia a sviluppo immediato, una

visita guidata della mostra “Sport Shots. Scatti di valore” di Fondazione 3M nell’ambito della

manifestazione Archivi Aperti e la presentazione di un libro di antropologia visuale del fotografo

Massimiliano Verdino.

Uno strumento importante di Monza Photo Fest è rappresentato dal catalogo cartaceo della

manifestazione, distribuito gratuitamente presso tutti gli spazi del circuito espositivo e negli

ambiti culturali più significativi, per aiutare il pubblico a conoscere l’evento e a orientarsi in città

alla ricerca delle mostre fotografiche. La copertina del catalogo è arricchita da un’opera

appositamente realizzata per l’occasione da Nicolò Quirico – “Le radici dell’orizzonte”, stampa

fotografica su collage di pagine di libri, 2024 – che interpreta con il suo personalissimo stile uno

scorcio del centro cittadino. La fotografia originale, di grandi dimensioni, è esposta all’interno dei

Musei Civici in un simbolico benvenuto ai visitatori di Monza Photo Fest.

Il programma completo del festival è disponibile sul sito dioramaprojects.it/monzaphotofest

MATERIALI STAMPA: https://bit.ly/47gfDug

Info pubblico

Diorama Progetti fotografici

dioramaprojects.it/monzaphotofest

Ufficio stampa

Diorama Progetti fotografici