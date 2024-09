Comunicato stampa – Settembre: tempo di bilanci estivi per le agenzie viaggi trentine

(AGENPARL) - Roma, 20 Settembre 2024

Settembre: tempo di bilanci estivi per le agenzie viaggi trentine

Fiavet: «Tra rincari, preferenza per mete meno blasonate e nuovi trend turistici, l’estate 2024 conferma il mare come destinazione principale»

TRENTO. Una stagione che ha ricalcato l’andamento estivo consueto per i trentini in viaggio, ma con qualche nota interessante da evidenziare. La fascia media con le famiglie rimane fedele alla vacanza estiva, ma è stata penalizzata dal rincaro soprattutto dei villaggi, ristorazione e servizi a cui si aggiunge quello dei voli tra aumenti, cancellazioni, ritardi e mancata assistenza. Fiavet Trentino, l’associazione presieduta da Sandra Paoli che riunisce le agenzie viaggio della provincia, rende noto gli esiti di un sondaggio condotto tra i propri associati.

Per spendere meno – spiega Fiavet Trentino – si è optato per mete meno blasonate prenotando con largo anticipo e preferendo periodi meno congestionati. In Italia siamo legati alle vacanze scolastiche concentrate in estate, ma giugno e settembre stanno piacendo molto. La permanenza media è stata di una settimana a dimostrazione che alla vacanza non si rinuncia, ma si preferisce ridurre qualche giorno. Dovendo fare una stima di budget medio a famiglia per vacanze a corto-medio raggio si parte da minimo 2.500 euro.

La tendenza generale è quella di prenotare più vacanze durante il corso dell’anno, per meno giorni, il fenomeno del cosiddetto short break.

Seppur agosto si conferma il mese preferito e più caro, luglio non è da meno, a fronte dell’aumento della domanda anche i prezzi si stanno allineando al periodo di altissima stagione.

Il mare resta la meta prediletta, c’è una propensione alle vacanze outdoor e agli agriturismi. Seguono le città d’arte e un ritorno dei giovani alla montagna. La fascia medio-alto spendente non demorde ed ha incrementato la domanda di tour importanti, viaggi culturali con una spesa media elevata a conferma che la forbice si sta sempre più allargando.

Settembre e l’autunno più in generale, sono molto richiesti, ma l’invito è di non prenotare sotto data nella speranza di spendere meno. Le mete sono le consuete: il Mediterraneo (Grecia e Spagna), le isole a Sud Italia, il Mar Rosso anche se ha avuto una flessione considerevole. Capodanno è sempre gettonato e ormai da mesi si stanno confermando importanti vacanze, le mete preferite rimangono Zanzibar, Kenya, Sud Africa, Maldive, gli USA e qualche Polinesia. Novità l’Algeria un viaggio tra natura e cultura che va programmato per tempo, una valida alternativa a Marocco e Giordania.

Il mercato e i comportamenti di consumo dei viaggiatori sono in costante cambiamento, quindi le agenzie di viaggio devono fare uno sforzo particolare per rimanere aggiornate e proporre viaggi e vacanze interessanti per il loro mercato di riferimento.

«Le nostre agenzie incoming – afferma la presidente Fiavet Trentino Sandra Paoli – rappresentano 1/3 del business generato dalle agenzie viaggi in Trentino, ci confermano che la stagione si sta allineando alla precedente anche se va segnalato che la capacità di spesa per il mercato domestico ha influito sulle scelte della vacanza spostando l’attenzione sull’extra alberghiero. Siamo soddisfatti in ogni caso per l’andamento, nonostante una partenza lenta a maggio e giugno per via del meteo, che viene abbondantemente compensato dal mercato internazionale più incline alle stagioni autunnali».

«Due le novità: una presenza maggiore di tedeschi che hanno preferito il Trentino a scapito dell’Alto Adige perché con proposte più competitive. Forte interesse arriva da nuovi mercati: Emirati Arabi, Canada e Bulgaria che chiedono strutture di qualità. Le prenotazioni per l’inverno sono già oltre le aspettative spalmate soprattutto su Campiglio e Canazei. La notorietà della destinazione fa la differenza sulla scelta».