(AGENPARL) - Roma, 20 Settembre 2024

(AGENPARL) – ven 20 settembre 2024 COMUNICATO STAMPA

Alluvione in Romagna, in partenza contingente bresciano di Protezione Civile

Partirà nella notte con destinazione Bagnacavallo (Ravenna) il contingente bresciano di Protezione Civile, composto da 12 volontari di tre gruppi e da una funzionaria della Provincia di Brescia, per far fronte all’emergenza alluvionale in Romagna. Il gruppo di Lumezzane, con il supporto di quello di Marcheno, porterà nel ravennate il modulo-segreteria e avrà il compito di gestire la segreteria di tutto il contingente lombardo, mentre il gruppo di Roncadelle si sposterà con un camion della Provincia di Brescia per trasportare mezzi movimento terra e ruspe. A disposizione dei volontari anche un mezzo cisterna per il lavaggio strade, fornito da Lumezzane, per la pulizia del fango. I volontari saranno impegnati nella frazione Traversara di Bagnacavallo, dove sono ingenti i danni causati dalla rottura degli argini.

“Un sentito ringraziamento ai volontari bresciani di Protezione Civile che stanno per partire e a quelli che sono pronti a farlo. La vostra dedizione, il vostro spirito di solidarietà e la vostra competenza sono un faro di speranza in un momento di grande difficoltà per la popolazione romagnola” ha dichiarato il Presidente della Provincia di Brescia, Emanuele Moraschini.