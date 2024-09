[Comune Palermo] Assestamento bilancio – Dichiarazione consigliera Viviana Raja

(AGENPARL) - Roma, 20 Settembre 2024

(AGENPARL) – ven 20 settembre 2024 «L’approvazione dell’assestamento di bilancio con l’applicazione di quasi

70 milioni di euro per investimenti rappresenta un altro grande risultato

per la nostra città. Un ringraziamento particolare ai colleghi della Quinta

Commissione, al gruppo consiliare della Democrazia Cristiana e a tutti gli

altri colleghi che hanno partecipato a questa maratona di 35 ore.

Dopo un’attenta analisi dei costi fatta insieme agli uffici, ci siamo fatti

carico di reperire le somme per fare in modo che sia il servizio delle

mense scolastiche, che quello di assistenza specialistica agli alunni con

disabilità possa essere garantito praticamente da subito e bastevole per le

esigenze dei bambini.

Questa manovra si inserisce in un grande lavoro di squadra per Palermo.

Quasi 70 milioni di euro di investimenti destinati alla città. Strade,

segnaletica, arredo urbano, manutenzione stradale, nuovi impianti di

illuminazione, rigenerazione e riqualificazione del verde urbano,

contributi all’economia locale, sono solo alcune delle scelte di

investimento fatte dal consiglio a vantaggio della città.

Un’enorme soddisfazione ed un momento storico per la città».

Lo dichiara Viviana Raja, consigliera comunale della DC.

