[Comune Palermo] Approvato l’Ordine del Giorno presentato dal consigliere Inzerillo per la realizzazione del Parco Urbano di Via Valenza Fondo Magliocco

(AGENPARL) – ven 20 settembre 2024 Il Consiglio Comunale di Palermo ha approvato l’ordine del giorno,

presentato dal consigliere Giovanni Inzerillo, riguardante la realizzazione

di un parco urbano in Via Valenza Fondo Magliocco.

Il progetto mira a trasformare un’area attualmente confiscata ed in disuso

in uno spazio verde fruibile da tutta la comunità, premesso che la zona di

Via Valenza Fondo Magliocco necessita di interventi di riqualificazione per

migliorare la qualità della vita dei residenti e che la creazione di un

parco urbano rappresenta un’opportunità per incrementare le aree verdi

della città e offrire nuovi spazi di socializzazione e svago.

È prevista la realizzazione di aree giochi per bambini, percorsi pedonali,

zone di sosta e spazi per attività sportive e la riqualificazione dell’area

che contribuirà a valorizzare il quartiere e a promuovere uno stile di vita

sano e attivo.

L’ordine del giorno è stato approvato con ampio consenso da parte del

Consiglio Comunale.

L’Amministrazione Comunale si impegna a predisporre un piano dettagliato

per la realizzazione del parco, coinvolgendo la comunità locale e le

associazioni del quartiere.

Saranno stanziate le risorse necessarie per garantire la realizzazione del

progetto nei tempi previsti.

«Esprimo grande soddisfazione – ha dichiarato il consigliere Inzerillo –

per l’approvazione all’unanimità dell’ordine del giorno, sottolineando

l’importanza di investire in spazi verdi per il benessere dei cittadini e

la valorizzazione del territorio».

