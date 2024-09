Cia al G7 Agricoltura e Divinazione Expo: riportare gli agricoltori al centro dell’attenzione internazionale

(AGENPARL) - Roma, 20 Settembre 2024

(AGENPARL) – ven 20 settembre 2024 21 al 29 settembre 2024

Ortigia – Siracusa

Riva Nazario Sauro

PROGRAMMA

SABATO 21 SETTEMBRE

AREA MEETING

ore 12.00 – 13.00 Apertura Area Espositiva Cia-Agricoltori Italiani “Riva Nazario Sauro”

DOMENICA 22 SETTEMBRE

AREA MEETING

LUNEDÌ 23 SETTEMBRE

AREA MEETING

ore 15.30 – 17.00 Seminario a cura del Caa Cia S.r.l. “Nuove frontiere del CAA Cia”

ore 17.00 – 18.30 Cia-Agricoltori Italiani incontra

l’Assessore Agricoltura Regione Sicilia Salvatore Barbagallo

“L’Agricoltura siciliana dalle emergenze alle prospettive”

MARTEDÌ 24 SETTEMBRE

AREA MEETING

“Fauna selvatica: Piano regionale di contenimento | crisi climatica:

analisi e possibili soluzioni”

ore 15.00 – 16.30 Seminario a cura di Cia-Agricoltori Italiani Sicilia

ore 16.30 – 18.30 Convegno a cura di Italia Olivicola “Gli oli extravergini di oliva DOP e IGP

della Sicilia: peculiarità produttive e prospettive di mercato”

MERCOLEDÌ 25 SETTEMBRE

AREA MEETING

“Le indicazioni geografiche DOP e IGP e la coltivazione Biologica: origine

territoriale, tradizione olivicola olearia e coltivazione a basso impatto ambientale

per rafforzare la fiducia dei mercati verso l’olio extravergine di oliva italiano”

ore 15.00 – 17.00 Convegno a cura di Italia Olivicola

ore 17.00 – 18.00 Il Consiglio Direttivo regionale Cia-Agricoltori Italiani Sicilia incontra

il Presidente nazionale Cristiano Fini

GIOVEDÌ 26 SETTEMBRE

AREA MEETING

“Le indicazioni geografiche DOP e IGP e la coltivazione biologica: opportunità per la

caratterizzazione degli oli extravergini di oliva e a basso impatto ambientale”

ore 16.30 – 18.30 Convegno a cura di Italia Olivicola

VENERDÌ 27 SETTEMBRE

AREA MEETING

ore 11.00 – 12.30 Degustazione Olio EVO a cura di Italia Olivicola

ore 16.00 – 17.30 Convegno a cura di Italia Olivicola

“Le indicazioni geografiche DOP e IGP e la coltivazione Biologica:

peculiarità produttive e prospettive di mercato”

SABATO 28 SETTEMBRE

AREA MEETING

ore 16.00 – 17.30 Degustazione Olio EVO a cura di Italia Olivicola

DOMENICA 29 SETTEMBRE

AREA MEETING

ore 11.00 – 12.30 Degustazione Olio EVO a cura di Italia Olivicola

SHOWCOOKING DIRECTOR

AREA TASTING “OLIO&FRAGRANZE” Orgoglio Italiano

Michele Circhirillo | Executive Chef, fondatore, co-proprietario 48h Pizza e Gnocchi Bar Group

Incessante, sostenuta ricerca della qualità di tutte le materie prime in tutte le proposte offerte per la

durata dell’evento con la necessità costante di omaggiare la qualità più estrema derivante dall’eccellenza del territorio italiano

Premiato:

– Arcimboldo d’Oro nel 2023 e nel 2024

– 50 Top Pizza Asia

– 50 Top Pizza Italia

– Best Pizzeria in Asia Pacific 2022

– 13esima Pizzeria in the World 2022

– Best Pizzeria in Australia 2022, 2023, 2024

– Best Wine Service 2023

– Best Beer Service 2024

– Eccellenze d’Italia 2023

– Eccellenze d’Italia 2024

– Sommelier AIS