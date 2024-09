CENTRO METEO ITALIANO. Previsioni Meteo 21 Settembre 2024

(AGENPARL) - Roma, 20 Settembre 2024

(AGENPARL) – ven 20 settembre 2024 *NAZIONALE*

AL NORD

Al mattino locali piogge sulle Alpi occidentali, nuvolosità alternata a

schiarite altrove. Al pomeriggio cieli in prevalenza velati, instabilità in

aumento su Alpi e Appennini. In serata e nella notte tempo del tutto

stabile con cieli sereni o poco nuvolosi.

AL CENTRO

Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio locali fenomeni

attesi in Appennino, tempo invariato altrove. In serata e nella notte tempo

asciutto ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo del tutto stabile con cieli sereni o poco nuvolosi.

Al pomeriggio l’instabilità porta temporali lungo l’Appennino, soleggiato

altrove. In serata tempo in generale miglioramento con nuvolosità e

schiarite su tutti i settori.

Temperature minime in lieve calo al nord e all’estremo sud, stabili o in

rialzo altrove. Massime stazionarie o in aumento su tutta la penisola.

http://Www.centrometeoitaliano.it

Video Meteo: https://www.youtube.com/c/CentrometeoitalianoIt/videos