(ARC) Sport: Anzil, ok a bando per nuovi campi padel

(AGENPARL) - Roma, 20 Settembre 2024

(AGENPARL) – ven 20 settembre 2024 Delibera approvata dalla Giunta. Stanziati 950mila euro

Trieste, 20 set – “Il padel ? uno sport che si ?

particolarmente diffuso negli ultimi anni e la Regione, stando al

passo con i tempi, interviene, dopo aver stanziato 950mila euro,

con questo bando destinato alle associazioni sportive per la

costruzione o il completamento di campi di padel di propriet? dei

Comuni con popolazione inferiore ai 15mila abitanti.

Cos? il vicegovernatore con delega allo Sport Mario Anzil a

margine dell’approvazione da parte della Giunta regionale, su

proposta dello stesso Anzil, della delibera relativa al Bando

‘per il finanziamento di lavori finalizzati alla costruzione o al

completamento di campi da destinare o destinati alla disciplina

sportiva del padel su impianti sportivi di propriet? di Comuni

con popolazione inferiore a 15.000 abitanti’.

Come ha spiegato l’esponente dell’Esecutivo, gi? lo scorso anno

la Regione aveva messo in atto una misura analoga per i Comuni

sotto i tremila abitanti.

“Con questo provvedimento – ha aggiunto Anzil – allarghiamo il

campo dei potenziali beneficiari, i quali potranno disporre di un

contributo minimo di 24mila euro e uno massimo di 150mila per

l’80 per cento della spesa”.

I termini fissati per la presentazione delle domande

(procedimento a sportello) vanno dal 1 al 31 ottobre.

ARC/GG/al

201255 SET 24