(AGENPARL) – gio 19 settembre 2024 RICCIARDI (M5S): RUSSIA E ISRAELE, DUE PESI E DUE MISURE

Roma, 19 set – “Da più di due anni sentiamo che chi vìola la sovranità territoriale di un paese deve essere perseguito, che non si può tollerare che si infranga un principio fondante della nostra epoca. Poi Israele attacca simultaneamente in Libano, paese che non è in guerra con Israele, provocando morti e feriti tra la popolazione civile e l’Occidente rimane muto. Il commento è sempre il solito: Putin è il nuovo Hitler, Netanyahu è un amico che sbaglia e però Israele ha diritto di difesa e Hamas e il terrorismo eccetera eccetera eccetera”.

Lo scrive su Facebook il vicepresidente del Movimento 5 Stelle e capogruppo in Commissione Esteri Camera, Riccardo Ricciardi.

