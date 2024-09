Euroflora 2025 saluta i visitatori del Salone Nautico

(AGENPARL) - Roma, 19 Settembre 2024

Genova, 19 settembre 2024

Comunicato stampa

EUROFLORA 2025 DA’ APPUNTAMENTO DAL 24 APRILE AL 4 MAGGIO

AI VISITATORI DEL 64° SALONE NAUTICO

Da piazza Fontane Marose, passando da piazza de Ferrari e piazzale Kennedy, per arrivare al 64° Salone Nautico. La XIII edizione di Euroflora, in programma nel Waterfront di Levante dal 24 aprile al 4 maggio 2025, dà appuntamento ai visitatori della grande kermesse nautica costellando di piccoli e grandi segni la città, grazie alla collaborazione di Regione Liguria – Agenzia in Liguria, Comune di Genova e Camera di Commercio, con il supporto tecnico-operativo di Aster, primo e storico partner tecnico della manifestazione.

In piazza Fontane Marose è stata montato l’origami ispirato a una barca a vela, rinverdito e colorato con piante e fiori, prototipo di altri che costituiranno l’elemento guida della rassegna, progettato dall’architetto Matteo Fraschini per Urges – Gruppo Valagussa. L’installazione, nel mese di maggio scorso, ha vinto il secondo premio alle Floralies International-France 2024 nella Categoria Jeux de Plantes. Rimarrà in Piazza Fontane Marose per un mese.

Proseguendo, Euroflora è presente a De Ferrari nello stand di Made In Liguria, scrigno delle migliori produzioni artigianali della nostra regione, e in piazzale Kennedy tra i filari di pitosfori che accompagnano i visitatori verso il Salone. Tappa finale nel cuore del Salone, in Marina, sotto la tensostruttura, nello stand “Liguria”, dove saranno presentate lunedì 23 alle ore 14.30 le attività promozionali in programma nei prossimi mesi.

Euroflora 2025 è organizzata da Porto Antico di Genova Spa con il supporto di Regione Liguria, Comune di Genova e Camera di Commercio. E’ l’unica floralies italiana riconosciuta da AIPH – International Association of International Producers.

http://www.euroflora.genova.it

Ufficio stampa Porto Antico di Genova Spa – Euroflora 2025

PORTO ANTICO DI GENOVA S.P.A.

Calata Molo Vecchio 15 – Magazzini del Cotone, Modulo 5 – 16128 Genova

