AUDIZIONI COMMISSIONE BILANCIO – MARCO BERTUCCI, PRESIDENTE COMMISSIONE BILANCIO CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

(AGENPARL) - Roma, 19 Settembre 2024

(AGENPARL) – gio 19 settembre 2024 Regione Lazio. Bertucci (FdI): “Positive le audizioni sul Collegato: obiettivo lo sviluppo della macchina regionale”

“L’obiettivo comune, per la nostra amministrazione e per le associazioni di categoria, sindacali, datoriali e rappresentanti degli Enti locali è quello dello snellimento e sviluppo della macchina regionale: pertanto sono certamente molto soddisfatto delle audizioni che si sono svolte oggi in Commissione Bilancio sul Collegato, e dunque sulle misure per la semplificazione, modifiche a leggi regionali varie e disposizioni relative all’esecuzione degli impegni assunti col Governo”.

Con queste parole Marco Bertucci, presidente della Commissione Bilancio del Consiglio Regionale del Lazio, commenta le audizioni che si sono svolte in data odierna sulla proposta di legge 170.

“Un confronto importante, costruttivo, che ha visto proposte e suggerimenti da parte degli enti intervenuti: alcuni punti, come ha già confermato l’assessore Righini, che ringrazio come sempre per il grande lavoro che sta portando avanti, saranno discusse in sede di Legge di Stabilità e in quella di Bilancio. Sottolineo come, anche in questa fase, la Commissione Bilancio sta confermando il suo ruolo di centralità che ha acquisito in questi mesi. Proseguiremo il lavoro sul Collegato con la discussione, l’esame dell’articolato e le operazioni di voto, in programma il prossimo 27 settembre”, chiude Bertucci.