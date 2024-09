(ACON) AUTONOMIA. PELLEGRINO (AVS): CDX REGIONALE FEDELE A CAPITANI NAZIONALI

(AGENPARL) - Roma, 19 Settembre 2024

(AGENPARL) – gio 19 settembre 2024 (ACON) Trieste, 19 set – “Non approvare la richiesta che anche

il Friuli Venezia Giulia presenti richiesta di referendum

abrogativo della legge sull’autonomia differenziata, da parte di

questa Maggioranza politicamente affratellata al Governo

nazionale, ? una banale dimostrazione della fedelt? dei ranghi

regionali ai suoi capitani nazionali. Ma tant’?, il referendum si

far?, io ne sono convinta, e intanto gi? fioccano i ricorsi delle

Regioni perch? sia riconosciuta l’illegittimit? costituzionale

dell’accozzaglia di norme che ha come testimonial il ministro

Calderoli”.

Lo dichiara in una nota la consigliera regionale Serena

Pellegrino, esponente di Alleanza Verdi e Sinistra, dopo il voto

con cui la Maggioranza consiliare ha cassato la proposta delle

Opposizioni di far presentare al Friuli Venezia Giulia la

richiesta di referendum abrogativo della norma sull’autonomia

differenziata, come gi? fatto da altre Regioni.

Spiega Pellegrino: “Questa legge non ? un favore che Fratelli

d’Italia fa regalando l’autonomia alla Lega pur di ottenere il

premierato. Questa legge, nel combinato disposto proprio con il

premierato, metter? a sistema istituzionale il divide et impera

di antica memoria, dove le Regioni, quelle pi? ricche si intende,

si dedicheranno pi? che alla legislazione di rilevanza politica

all’amministrazione di una montagna di denaro che non sapranno

dove destinare, promuovendo prebende piuttosto che servizi”.

“La previsione che si innesta sugli 11 articoli della legge

Calderoli – segnala la consigliera di Avs – ? pessima. Dopo aver

negoziato tra un intrigo di Palazzo e l’altro, con la regia sulla

formazione delle intese pressoch? esclusiva del presidente del

Consiglio dei ministri e dei ministeri, le Regioni che avranno

ottenuto autonomie differenziate metteranno all’opera tanti

Parlamentini che avranno molto potere di legiferare ognuno per il

proprio orticello. Anzi, diventer? normale quella logica della

concorrenza, che ormai ha segnato il passo anche nelle

istituzioni, perch? ogni regione cercher? di ‘far fuori’ quella

vicina travalicando ogni principio di cooperazione e

sussidiariet?”.

“Intanto – conclude Pellegrino – il Parlamento sar? ulteriormente

esautorato dal suo ruolo principale legislativo e di organo di

controllo del potere esecutivo e nel futuro produrr? leggi che

non saranno uguali per tutti, ma solo per le Regioni che

resteranno a regime ordinario. Chi non si accorge di questo, o ?

in malafede oppure ? fagocitato dalla propaganda”.

ACON/COM/rcm

191831 SET 24