(AGENPARL) - Roma, 18 Settembre 2024

(AGENPARL) – mer 18 settembre 2024 SANITA’, MANCINI (FDI): SALUTE AL CENTRO DELL’AZIONE DEL GOVERNO MELONI

“La gestione del sistema sanitario ed i servizi medici ed assistenziali resi ai cittadini si confermano temi centrali e prioritari dell’attività di Governo. La relazione del Ministro Orazio Schillaci ai componenti della X Commissione del Senato ha dato conto delle criticità più rilevanti e dell’intensa attività in corso per varare i provvedimenti necessari ed attesi da anni, oggi finalmente in via di concretizzazione. A cominciare dalla rivalutazione della medicina territoriale con una riforma che valorizzi il ruolo svolto dai medici di base. Parimenti si stanno adottando misure rapide per affrontare il grave problema della carenza di personale del Servizio sanitario nazionale, in particolare nel settore di emergenza-urgenza (pronto soccorso ma non solo), anche con ulteriori misure per incrementare il coinvolgimento dei medici specializzandi a cui garantire più spazio e maggior dignità professionale. Purtroppo d’estrema attualità il tema relativo ai recenti episodi di violenza a danno dei professionisti sanitari e sociosanitari; un fenomeno che concorre chiaramente a rendere sempre più difficili, quasi insostenibili, le condizioni di lavoro di tanti operatori. Problemi che, aggravatisi nel corso dei decenni – le inaccettabili liste d’attesa in primis – chiedono oggi una rapida risposta. Il nostro impegno è e resterà massimo per sostenere l’azione del Ministro e sollecitare interventi mirati e puntuali anche nelle aree territoriali più disagiate. La salute dei cittadini al centro dell’azione del Governo di Giorgia Meloni”.

Lo dichiara la senatrice di Fratelli d’Italia Paola Mancini, componente la Commissione Sanità di Palazzo Madama.

