Lega: Carloni, grazie a Salvini per nomina a responsabile dipartimento Attività produttive

(AGENPARL) - Roma, 18 Settembre 2024

“Grazie a Matteo Salvini per la nomina a responsabile del dipartimento Attività produttive della Lega. Una fiducia che mi onora per questo ruolo di responsabilità. Lavorerò con dedizione e impegno nel portare avanti le nostre migliori proposte. Lo sviluppo economico italiano è sempre stato una priorità del Carroccio, come ha ben dimostrato il mio predecessore che ringrazio per l’ottimo lavoro svolto. Mi batterò con tutte le forze per un settore strategico per il Paese”.

Così il deputato della Lega e presidente della commissione Agricoltura Mirco Carloni, docente esterno di Risk Management e internal Audit presso l’Università degli studi di Urbino e vice presidente regione Marche fino al 2022 con deleghe a sviluppo economico e attività produttive.