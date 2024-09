PARCO DI VEIO, TORQUATI (MUN.XV): “DELIBERA STORICA. UNANIMITA’ PER OSSERVAZIONI AL PIANO DI ASSETTO”

(AGENPARL) - Roma, 17 Settembre 2024

(AGENPARL) – mar 17 settembre 2024 LE PROPOSTE DEL

MUNICIPIO ROMA XV

AL PIANO D’ASSETTO

DEL PARCO DI VEIO

Le osservazioni urbanistiche e

paesaggistiche e gli ordini del giorno

collegati alla delibera, nell’ambito delle

attività di approvazione del nuovo

Piano di Assetto del Parco di Veio.

UN MOMENTO STORICO PER IL PARCO DI VEIO

Il Parco Naturale Regionale di Veio ricade nel territorio del Municipio

Roma XV per 7.000 ettari, poco meno del 50% della sua estensione

totale, pari a 15.000 ettari, e rappresenta un importantissimo corridoio

ecologico di elevato valore ambientale e storico-archeologico,

delimitato dalla via Flaminia ad Est e ad Ovest dalla via Cassia.

Il Parco, però, è anche una zona densamente abitata, pertanto è

forte l’esigenza di coniugare i bisogni dei residenti e sviluppo di una

comunità con la necessità di tutelare e valorizzare il proprio territorio.

Dopo l’adozione della proposta del Piano nel 2012 da parte del

Commissario Straordinario, l’approvazione nel 2017 da parte del

Presidente del Parco dei pareri sulle osservazioni presentate e il

lavoro istruttorio quasi concluso a ridosso dello scadere della

precedente consiliatura regionale, si avvicina il momento della

definitiva approvazione del Piano d’Assetto del Parco di Veio.

L’approvazione del Piano del Parco, dunque, è un tema

fondamentale di importanza storica per l’Amministrazione

Municipale e, per questa ragione, si è ritenuto di

promuovere presso la Direzione Tecnica Municipale uno

studio finalizzato a raccogliere osservazioni urbanistiche e

paesaggistiche utili a sciogliere i nodi che, in questi anni,

hanno rallentato e, in alcuni casi, impedito importanti

interventi pubblici per il territorio.

Le osservazioni sono relative a punti e aree del Municipio

XV ricadenti all’interno del perimetro dell’ente Parco che,

considerato l’elevato grado di antropizzazione, l’interesse

pubblico e la necessità di adeguamento, gestione,

manutenzione e messa in sicurezza sono da considerarsi

di primario interesse.

VIABILITÀ

PARCHEGGIO CIMITERO

ISOLA FARNESE

VIABILITÀ VALLE MURICANA:

COLLEGAMENTO FLAMINIA CON

STAZIONE MONTEBELLO

ROTATORIA VIA FLAMINIA/

VIA SACROFANESE E PARCHEGGIO

STAZIONE DI SACROFANO

PARCHI PUBBLICI

Parco della Pace – Nino Papacci

Parco Volusia

Parco dell’Inviolatella Borghese

MERCATO DI GROTTAROSSA

CENTRO ANZIANI E AREA GIOCHI

SANTA CORNELIA

BORGHETTO SAN CARLO

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA

SANT’ANDREA

ORDINI DEL GIORNO APPROVATI

COLLEGATI ALLA DELIBERA

Collegamento con il GRA

Amplimento parcheggi

Ampliamento sede stradale Via di Grottarossa

Parco Campagna

Toponimo A.C.R.U. Giustiniana VIII

Metro C2 Farnesina – La Giustiniana

VIABILITÀ

Fino ad ora, per operare in alcune strade all’interno del

Parco di Veio, c’è stato bisogno di molti passaggi

autorizzativi anche per semplici interventi di

manutenzione ordinaria.

Al fine di eliminare la burocrazia e permettere interventi

più rapidi, con la proposta presentata, nelle seguenti

viabilità, non ci sarà bisogno di specifiche autorizzazioni

del Parco:

Via Carlo Angela

Via della Crescenza

Via dei Due Ponti

Via Ghisalba

Via Giacomo Andreassi

Via della Giustiniana

Via di Grottarossa

Via dell’Isola Farnese

Via Jonas Edward Salk

Via Oriolo Romano

Via del Prato della Corte

Via di Quarto Annunziata

Via di Quarto Peperino

Via Riserva Campetti

Via Riserva del Bagno

Via di Santa Cornelia

Via di Valle Muricana

Via di Valle Vescovo

Via Veientana

Via Vilfredo Pareto

PARCHEGGIO

CIMITERO

ISOLA FARNESE

Attualmente l’area del parcheggio del

cimitero di Isola Farnese risulta ricadere

parte in area di proprietà comunale e

parte in area privata.

La proposta chiede il riconoscimento di

un parcheggio pubblico da parte

dell’ente Parco per consentire gli

interventi definitivi di adeguamento del

dell’area di sosta del cimitero.

VIABILITÀ VALLE MURICANA:

COLLEGAMENTO FLAMINIA

CON STAZIONE MONTEBELLO

Una delle priorità assolute di Valle Muricana è la

realizzazione di una viabilità alternativa all’attuale unica

via di accesso al quartiere. Considerati gli innumerevoli

vincoli del Parco di Veio che insistono nel quadrante, il

reperimento delle autorizzazioni per le progettazioni e la

realizzazione delle opere risulta tra le principali difficoltà

per l’esecuzione degli interventi.

Con la proposta, da sempre priorità per l’amministrazione

municipale, chiediamo di riconoscere all’interno del Piano

di Assetto, la previsione di un collegamento viario tra Via

Concesio e la Stazione Montebello. Modifica che

consentirà, cosi, di dimezzare i tempi burocratici di

autorizzazione e di realizzazione.

Pertanto, si potrà procedere direttamente al reperimento

dei fondi per rilanciare la progettazione tecnica necessaria

alla realizzazione del nuovo collegamento.

ROTATORIA VIA FLAMINIA/

VIA SACROFANESE E

PARCHEGGIO STAZIONE

DI SACROFANO

Per permettere la messa in sicurezza del pericoloso

incrocio tra via Flaminia e via Sacrofanese e al fine

di consentire una più rapida realizzazione della

rotatoria, già progettata da ANAS, si propone di

escludere l’area dalle restrizioni del Parco, vincoli

che fino ad ora hanno reso difficile ogni tipo di

intervento.

Contestualmente, si chiede di prevedere

l’ampliamento del parcheggio adiacente alla

stazione di Sacrofano.

AZIENDA OSPEDALIEROUNIVERSITARIA SANT’ANDREA

Collegamento con il GRA

Amplimento parcheggi

Ampliamento sede stradale Via di Grottarossa

Per i vincoli del Parco di Veio, il collegamento tra

Via di Grottarossa e il Grande Raccordo Anulare è

stato difficile da progettare e da realizzare sempre

a causa del reperimento delle numerose

autorizzazioni necessarie.

Con questa proposta chiediamo di riconoscere tale

collegamento e prevedere le autorizzazioni per la

realizzazione di nuovi marciapiedi e l’individuazione

di nuove aree parcheggio, soprattutto, in previsione

del futuro ampliamento dei posti letto della struttura

sanitaria.

PARCHI PUBBLICI

Per la presenza dei vincoli del Parco di Veio

risulta

complicato

anche

semplicemente

intervenire per una manutenzione ordinaria a

causa della richiesta di numerose autorizzazioni.

Con questa proposta si chiede:

per il Parco Papacci il riconoscimento

definitivo delle aree giochi e aree attrezzate;

per il Parco Volusia il riconoscimento

definitivo del progetto di riqualificazione dei

Casali già finanziato da Roma Capitale e dal

Municipio Roma XV;

per il Parco dell’Inviolatella Borghese il

riconoscimento di un nuovo varco di accesso

e di una relativa area di parcheggio da Via

Fabbroni.

RICONOSCIMENTO

DEFINITIVO DEL MERCATO

DI GROTTAROSSA

Attraverso un’ordinanza del 1991, ovvero prima

dell’istituzione del Parco di Veio, il mercato è

stato spostato da Sesto Miglio su un’area privata

di Via di Grottarossa. Da allora il mercato si

svolge senza un definitivo riconoscimento.

Dal 2019, la legge regionale sul commercio

consente di autorizzare mercati pubblici su aree

private attraverso una convenzione.

Con la proposta si chiede al Parco, una volta

firmata la convenzione, il definitivo riconoscimento

dell’area di mercato come richiesto e votato dal

Consiglio del Municipio XV il 28 marzo 2023

(Risoluzione n.14/2023).

CENTRO ANZIANI E AREA

GIOCHI SANTA CORNELIA

Attualmente l’area del centro anziani di Santa

Cornelia insiste parte su proprietà pubblica e