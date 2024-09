(AGENPARL) - Roma, 17 Settembre 2024

(AGENPARL) – mar 17 settembre 2024 FITTO, SANTILLO (M5S): ITALIA HA COMMISSARIO CHE NON HA VOTATO NEXT GEN., PIU’ GRANDE RIFORMA STORIA UE

Roma, 17 set. 2024 –”Ci auguriamo che possa lavorare al meglio per il nostro Paese, ma va ricordato che il caro europarlamentare Fitto è stato tra coloro che non hanno votato la più importante riforma europea negli ultimi 50 anni, cioè il Next Gen. Queste cose le dobbiamo ricordare. Soprattutto, l’auspicio per il neo Commissario Fitto che possa avviare una riforma del Patto di Stabilità, nonostante ricopra un ruolo inferiore rispetto a quello che aveva prima l’Italia prima con l’economia. Così farebbe sicuramente del bene agli italiani”. Così il vicecapogruppo alla Camera Agostino Santillo intervenendo in aula.

