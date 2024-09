(AGENPARL) - Roma, 16 Settembre 2024

(AGENPARL) – lun 16 settembre 2024 [Regione Lazio]

UFFICIO STAMPA DEL PRESIDENTE

COMUNICATO STAMPA

URBANISTICA, CIACCIARELLI: IMPORTANTE

MOMENTO DI CONFRONTO PER ROMA E IL LAZIO

Roma, 16 settembre 2024 – «Il convegno tenutosi questo pomeriggio in Campidoglio sul futuro di Roma in materia urbanistica ha costituito un valido momento di confronto istituzionale sull’attività che stiamo svolgendo in questi mesi sia in Regione Lazio che nel Comune di Roma, consentendo così un costante coordinamento tra le amministrazioni per rendere più semplice e comprensiva l’attuazione di una pluralità di riforme messe in campo.

In particolare, ho avuto modo di descrivere il lavoro relativo alla proposta di legge sulla Semplificazione urbanistica, che, dopo l’adozione in Giunta regionale lo scorso agosto e l’illustrazione in Commissione la scorsa settimana, a breve vedrà avviati i relativi lavori consiliari per giungere alla sua definitiva approvazione.

Un testo che punta alla semplificazione e che tocca una pluralità di normative vigenti in materia urbanistica, ma che ormai esigono un riassetto funzionale alle caratteristiche ed alle esigenze di un territorio notevolmente mutato.

Incontri come quello di oggi si confermano, quindi, come validi strumenti per maturare una maggiore consapevolezza del lavoro che parallelamente si svolge in una determinata materia tra le amministrazioni.

Ringrazio Marco Di Stefano, vicepresidente della commissione Urbanistica in Campidoglio, per aver organizzato questo interessante convegno».

Lo ha dichiarato Pasquale Ciacciarelli, assessore all’Urbanistica della Regione Lazio.