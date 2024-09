Pavia giovedì 19 settembre: Opportunità e criticità dell’ IA. Giornata della Trasparenza 2024

(AGENPARL) - Roma, 16 Settembre 2024

(AGENPARL) – lun 16 settembre 2024 GIORNATA DELLA

TRASPARENZA 2024

Giovedì 19 settembre 2024, ore 14:30-17:30

Aula del ‘400 dell’Università di Pavia

PROGRAMMA:

Saluti istituzionali

Francesco Svelto, Rettore Università di Pavia

Giuseppe Busia, Presidente ANAC (in collegamento)

Nicola Favella, Questore di Pavia

Marco Iseglio, Comandante Provinciale dei Carabinieri di Pavia

Flaviano Crocco, Comandante Polizia Locale di Pavia

Intervengono:

– Silvia Figini, docente di Statistica economica dell’Università di Pavia

Elena Ballante, ricercatrice presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università di Pavia

“Modellistica di macchine learning per l’anticorruzione”

– Federico Faroldi, docente di Informatica e Logica giuridica dell’Università di Pavia

“Trasparenza e intelligenza artificiale”

– Roberto Lauretta, Comandante della Guardia di Finanza di Pavia

“Opportunità dell’intelligenza artificiale in relazione agli applicativi utilizzati dalla Guardia di Finanza”

– Stefania Merli, Compliance Unicredit

“Antiriciclaggio in Unicredit e intelligenza artificiale”

– Raffaella Procaccini, Avvocato cassazionista e componente del Comitato Scientifico di Fondazione Romagnosi

“PA: limiti e vantaggi”

– Giuseppe Dezzani, perito del Tribunale di Torino

“IA nella falsificazione documentale e i sistemi di analisi ad individuarli”

Modera: Davide Barbieri, dirigente e RPCT Università di Pavia

Evento accreditato Ordine degli Avvocati di Pavia

con riconoscimento di 3 Crediti Formativi