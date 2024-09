(AGENPARL) - Roma, 16 Settembre 2024

(AGENPARL) – lun 16 settembre 2024 IUS SCHOLAE, RICCIARDI (M5S): SOLITO CINISMO DA DESTRA CHE SI OPPONE A DIRITTI BAMBINI

ROMA, 16 settembre – “Voglio fare una semplice domanda? Perché non si può concedere la cittadinanza a bambini e ragazzi che completino un ciclo di studi di almeno cinque anni? I bambini con il colore della pelle diversa non si considerano diversi tra loro, sono alcuni adulti a pensarlo e a dirlo loro. La destra al governo si oppone con il solito cinismo con cui punta a intercettare un debole consenso. Lo stesso cinismo di chi ignora i bisogni di milioni di persone nella Sanità, nel mondo del lavoro, nel sostegno al reddito. Ma tanto questa cosa accadrà, se lo mettano in testa. Non saranno loro a fermare il corso della storia, sta a noi decidere quando andare incontro al futuro”.

Così in aula alla Camera il deputato Riccardo Ricciardi, vice presidente del Movimento 5 Stelle.

