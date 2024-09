(AGENPARL) - Roma, 16 Settembre 2024

(AGENPARL) – lun 16 settembre 2024 INVITO STAMPA – SPECIALIZZANDI DI AREA SANITARIA, IL LAVORO VA PAGATO

Roma, 16 set. – Lunedì 23 settembre alle 16.00 a Roma, presso la sala conferenze Matteotti del Palazzo Theodoli-Bianchelli in piazza del Parlamento 19, si terrà il convegno “Specializzandi di area sanitaria: il lavoro va pagato”, organizzato da Marianna Ricciardi, deputata del Movimento 5 Stelle in Commissione Affari Sociali.

“Sarà un momento di confronto su un tema che mi sta molto a cuore – spiega Ricciardi –. Ad oggi gli specializzandi di area sanitaria non medica (laureati in farmacia, veterinaria, odontoiatria, fisica, chimica, biologia e psicologia) non percepiscono alcuna retribuzione durante la frequenza dei corsi di specializzazione, pur operando ogni giorno nel nostro SSN. Per sanare questo grave vulnus nei diritti dei lavoratori, ho presentato una proposta di legge e a luglio è stato approvato un mio ordine del giorno che impegna il governo a riconoscere la giusta retribuzione a questi professionisti che oggi sono ultimi tra gli ultimi. Ho voluto dunque fortemente organizzare questo convegno, poiché credo che tutti insieme – istituzioni, ordini professionali e associazioni – dobbiamo lavorare per raggiungere un risultato che non sarebbe altro che un dovuto riconoscimento a chi lavora. Si può fare e lo ha dimostrato la Sardegna, esempio virtuoso in tal senso, che ha avviato l’iter per riconoscere la parificazione di trattamento economico per tutte le specializzazioni sanitarie”.

All’evento, parteciperanno anche Armando Bartolazzi, Assessore all’Igiene, alla Sanità e all’Assistenza sociale della Regione Sardegna; David Lazzari, Presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi; Francesco Saverio Proia, Consulente del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi; Aldo Grasselli, Segretario Nazionale del Sindacato Italiano Veterinari Medicina Pubblica; Arturo Cavaliere, Presidente della Società Italiana di Farmacia Ospedaliera; Roberta Di Turi, Segretaria Generale e Responsabile legale del Sindacato Nazionale Farmacisti Ospedalieri; Giuseppe Guaglianone, Componente effettivo del Collegio dei Revisori della Federazione degli Ordini dei Farmacisti italiani; Marco Giaimis, Presidente dell’Associazione dei Biologi Italiani e dei Futuri Biologi; Davide Pirrone, Presidente di Libera Associazione Psicologia; Andrea Falzon, Presidente della Rete Nazionale degli Specializzandi in Farmacia Ospedaliera.

—————–

Ufficio Stampa Parlamento

Movimento 5 Stelle