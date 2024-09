GORIZIA – TEATRO – ANCHE LE STRADE PARLANO IN VIA RASTRELLO A GORIZIA CON DE ANGELIS, BERNARDI E MAIONE

(AGENPARL) - Roma, 16 Settembre 2024

lun 16 settembre 2024 *"ANCHE LE STRADE PARLANO" IN VIA RASTELLO A GORIZIA*

*DOMENICA 22 E MERCOLEDI’ 25 SETTEMBRE – GORIZIA VIA RASTELLO)*

*CON EDOARDO DE ANGELIS, CATERINA BERNARDI E ALESSANDRO MAIONE*

Gorizia, 16 settembre 2024

Gli attori Caterina Bernardi e Alessandro Maione e il cantautore Edoardo De

Angelis tornano in Via Rastello a Gorizia dopo il grande successo (e il

tutto esaurito) degli eventi del mese di agosto, per condurre nuovi

visitatori alla scoperta delle affascinanti memorie che quella antica

strada conserva. Appuntamento domenica 22 settembre e mercoledì 25

settembre. Per ogni giornata sono previsti tre turni: alle ore 17.30, alle

18.45 e alle 20. Verrà svelata la grande Storia di una piccola strada e di

tutte le persone che l’hanno vissuta in tutti i tempi del Tempo. Una storia

senza la parola fine… una storia che aspetta solo un nuovo inizio!

L’evento è gratuito. I posti sono limitati. Prenotazione al seguente link:

https://bit.ly/rastellogo

Punto di ritrovo: incrocio tra Via Rastello e Piazza della Vittoria (di

fronte alla Prefettura di Gorizia).

Sarà un’occasione speciale per la presentazione di un podcast strettamente

collegato all’evento, *Il Sogno di Via Rastello*, realizzato dalla

Associazione Culturale CulturArti di Udine per il progetto “Borgo Castello

– Culture di confine”, finanziato dalla Unione Europea – NextGenerationEU.

“*Abbiamo studiato Via Rastello com’era, e l’abbiamo vista così com’è oggi.

Vogliamo infine immaginarla inquadrata in un luminoso futuro” spiega *Edoardo

De Angelis, autore e narratore del podcast*, che *è già disponibile al

seguente link: https://spoti.fi/4dYgy5c

“*Anche le strade parlano*” è un progetto innovativo di valorizzazione

culturale accessibile a tutti, ideato per far conoscere e apprezzare le

memorie dei personaggi storici, le leggende e le storie relative ai luoghi

più significativi di Borgo Castello a Gorizia. Un viaggio nel passato, ma

anche un filo diretto con la Storia dei nostri giorni e un appello alla

necessità di tutelare, conservare e valorizzare il patrimonio culturale. Le

visite teatralizzate sono organizzate dall’Associazione Culturale

CulturArti in collaborazione con il Ministero della Cultura, la Regione

Friuli Venezia Giulia e il Comune di Gorizia e sono inserite nel progetto

“Mille anni di storia al centro dell’Europa: Borgo Castello crocevia di

Generation EU, per il progetto pilota PNRR M1C3 Misura 2 Investimento 2.1

linea A.