Dondi (FdI), scandalizzata da Lepore e dal Comune di Bologna

“Sono scandalizzata da Lepore ed il Comune di Bologna, per aver concesso il patrocinio alla presentazione del libro ‘Destra Maldestra…’ di Alberto Mattioli. Come può un Sindaco, che dovrebbe rappresentare tutti i cittadini, permettere questo scempio. Un vero e proprio attacco diretto al Governo Meloni e a tutto il Centrodestra che non posso tollerare. A pensar male si fa peccato ma ci si prende sempre e dunque credo proprio che il buon Lepore abbia iniziato la campagna elettorale per le regionali in Emilia Romagna e come sempre senza nessun rispetto di chi non la pensa come loro”. A dichiararlo in una nota il deputato modenese di Fratelli d’Italia, Daniela Dondi

