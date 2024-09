Cs – Pd: Mattia, Metropoli Capitale ‘cerniera’ tra Roma e territori

(AGENPARL) - Roma, 16 Settembre 2024

lun 16 settembre 2024

Pd: Mattia, Metropoli Capitale ‘cerniera’ tra Roma e territori

A Frascati oggi l’evento di ‘Rete Democratica’ Provincia di Roma

“Creare una ‘cerniera’ di rappresentanza tra Roma Capitale e la Provincia

di Roma nel panorama politico regionale del Lazio per vincere insieme le

sfide nazionali ed internazionali già in atto, dal Pnrr al Giubileo agli

obiettivi di sostenibilità dell’Agenda 2030 fino all’applicazione etica

dell’Intelligenza Artificiale”. Così la consigliera regionale Pd del Lazio,

Eleonora Mattia, che ha aperto l’evento ‘Metropoli Capitale – Riflessioni

per lo sviluppo’, organizzato oggi a Frascati da ‘Rete Democratica –

Provincia di Roma’, laboratorio politico del Pd Lazio.

“Lavoriamo per un Pd metropolitano, perché cambiare la politica significa

trasformare città e territori. Vogliamo costruire un PD aperto,

accogliente, femminile e femminista, solido e radicato dal basso verso

l’alto. Un partito che unisca chi è dentro e chi è fuori, dove le persone

possano lavorare insieme alle battaglie che possono cambiare l’Italia, come

sanità pubblica, salario minimo e contrasto dell’autonomia differenziata.

Unire Roma Capitale e Provincia di Roma darà vita ad una metropoli forte e

coesa, un esempio di efficienza, sostenibilità e inclusione. Con il sindaco

Gualtieri stiamo ridando dignità e respiro a una Capitale decadente. Non

possiamo quindi contrapporci a Roma Capitale, il nostro compito è

potenziare questa immagine di una Roma che si trasforma, in meglio,

consentendo alla provincia di Roma di beneficiare dei flussi turistici,

investendo in infrastrutture, servizi e promozione culturale”, conclude

Mattia.

Roma, 16 settembre 2024