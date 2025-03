Fwd: Agenzia regionale 253.25 OpenDay 2025

(AGENPARL) - Roma, 6 Marzo 2025

(AGENPARL) – gio 06 marzo 2025 Open Data Day 2025: la Puglia accelera sulla rivoluzione dei dati aperti

Si è tenuto stamane, presso il Padiglione 152 della Fiera del Levante a Bari, l’atteso Open Data Day 2025, organizzato dal Dipartimento per la Transizione Digitale diretto da Cosimo Elefante. Un evento che ha trasformato per un giorno il lungomare Starita in un laboratorio di innovazione, con centinaia di partecipanti tra amministratori pubblici, ricercatori e cittadinanza attiva.

La giornata ha messo in luce il ruolo strategico dei dati aperti come bene comune, attraverso un dibattito articolato tra teoria e pratica. Al centro degli interventi istituzionali, il dialogo virtuoso tra PA e società civile è emerso come motore per una governance trasparente, con focus sulle esperienze pilota della Regione Puglia e di altre amministrazioni. Durante le sessioni sono stati evidenziati i i risultati delle pubblicazioni di dataset del 2024 e le prospettive di lavoro per il 2025, che porteranno alla pubblicazione di nuovi dataset strategici, anche sull’economia circolare e la transizione energetica.

Non sono mancati momenti di confronto operativo attraverso le esperienze maturate dalle strutture regionali, che hanno mostrato in tempo reale, con tecniche di data visualization, alcuni dataset, anche sulla mobilità sostenibile.

Morena Ragone, del Dipartimento per la Transizione Digitale, moderatrice dell’evento, presenta la giornata: “Siamo molto orgogliosi di accogliere oggi i colleghi e colleghe della pubblica amministrazione regionale e delle amministrazioni del territorio in questa giornata che finalmente ritrova la sua legittima collocazione anche nel calendario, perché l’Open Data Day è una manifestazione internazionale che si tiene nella prima settimana di marzo ogni anno, e quest’anno anche noi torniamo a collocarlo a marzo. Abbiamo pensato proprio per questo un programma strutturato su un ideale percorso: dagli impegni di regione a livello nazionale fino, a scendere, a quello che abbiamo realizzato noi con colleghe e colleghi. Mi piace molto e spero che questa cosa emerga dalla giornata, la fatica del quotidiano, lo definisco così, cioè quanto, molte volte, questo impegno esula dall’attività ordinaria dell’amministrazione pubblica e si basa sugli entusiasmi che questo tipo di iniziative possono suscitare in colleghi e colleghe. Spero che tutte le persone coinvolte in questa iniziativa, in questa giornata, possano trarne vantaggio e possano utilizzare le tante cose di cui parleremo oggi anche nelle attività quotidiane”.

Vito Bavaro, Dirigente Sezione Crescita Digitale, spiega: ”Parleremo di dati aperti e in particolar modo per quanto riguarda la sezione demo diretta parleremo di apertura dei dati da parte delle pubbliche amministrazioni del territorio. In particolare i comuni che nell’ultimo anno abbiamo, come Regione Puglia, aiutato ad aprire le loro banche dati e aumentare i dataset pubblicati sulla piattaforma dati.puglia.it Abbiamo dato, attraverso un avviso regionale, un contributo ai comuni con meno di 5000 abitanti per l’apertura dei dati. Riteniamo che i dati aperti e in generale i big data sono una grandissima opportunità per lo sviluppo del territorio e per la creazione di nuove imprese e ciò da possibilità a start up e piccole medie imprese di realizzare applicazioni basate su patrimonio dei dati aperti”.

Soddisfatto Cosimo Elefante, Direttore Dipartimento per la Transizione Digitale della Regione Puglia: “Con la giornata di oggi in Regione Puglia celebriamo l’utilizzo degli Open Data nella pubblica amministrazione ma soprattutto parliamo di quello che è stato fatto utilizzando gli Open data in Regione Puglia e di quello che ci sarà da fare. Daremo un quadro di quello che è l’utilizzo degli Open data per la società civile per poi passare a vedere i risultati delle interazioni e delle relazioni che abbiamo creato nell’ambito della rete degli RTD delle Agenzie e delle reti nazionali. Completeremo il quadro con il grandissimo lavoro che è stato fatto dai colleghi e dalle colleghe di Regione Puglia nel processo di apertura degli Open data nel corso del 2024. Quindi Open Data visti come trasparenza e accountability della pubblica amministrazione visto anche come processo di continuo rinnovo nel percorso di apertura che la pubblica amministrazione sta facendo verso i cittadini. Diamo, quindi, la possibilità ai nostri cittadini e a tutti gli stakeholder di vedere quello che effettivamente facciamo. Dobbiamo anche prendere coscienza di come gli Open Data siano diventati la benzina di quella che è la tecnologia che sta rivoluzionando il mondo del digitale e cioè dell’intelligenza artificiale. Avere, quindi, dati in quantità e di qualità è importante per quello che sarà il futuro dell’utilizzo dell’intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione. Vogliamo raccontare quanto abbiamo fatto finora, ma vogliamo anche presentare tutto quello che avverrà in futuro attraverso il percorso relativo al processo di apertura dei dati. Abbiamo fatto tanto ma c’è ancora tanto da fare e lo faremo insieme, qui in Regione Puglia”.

