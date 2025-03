Fwd: Scuola: Zan (PD), Salvini si vergogni, gioca con l’incolumità delle persone

(AGENPARL) - Roma, 6 Marzo 2025

Subject: Scuola: Zan (PD), Salvini si vergogni, gioca con l’incolumità

delle persone

“L’ideologia che piace a Salvini è quella delle persone pestate per la

strada semplicemente per ciò che sono. L’ipocrisia di questa destra è senza

fine. Un vice premier che gioca con la vita e con l’incolumità delle

persone, una vergogna istituzionale”.

Così su X Alessandro Zan, responsabile Diritti nella segreteria nazionale

del PD ed europarlamentare, in risposta alle dichiarazioni del ministro

Salvini contenute in un video in cui parla di “ideologia alla Zan”.

Roma, 6 marzo 2025

