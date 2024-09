(AGENPARL) - Roma, 15 Settembre 2024

(AGENPARL) – dom 15 settembre 2024 LeggerMente Next 2024

Sul palco Enrico Pompeo con lo spettacolo di narrazione Nives

A precedere le proposte educative di Unicoop Tirreno per le scuole cittadine

LIVORNO – A LeggerMente Next lunedì 16 settembre alle ore 18.00 Enrico Pompeo presenta Loriano, c’è Nives al telefono, spettacolo di narrazione e adattamento da Nives di Sacha Naspini, Edizioni e/o, 2020.

Lavoro teatrale su come elaborare il lutto e la perdita di un affetto caro, la storia racconta come in una campagna maremmana degli anni Ottanta, i quasi settantenni Nives e Anteo vivono in una casa isolata vicino al borgo rurale di Poggio Corbello. Dopo la morte improvvisa di Anteo, Nives prosegue la sua vita accudendo gli animali e tra questi sceglie la gallina Giacomina come compagnia. È per lei che Nives telefonerà a Loriano, il veterinario del paese e questa telefonata farà emergere segreti inconfessabili di tutta la comunità.

Enrico Pompeo, anno 1972, livornese, insegna italiano alle scuole medie. Suoi i libri Una curva improbabile, Edizioni Edicom, 2001; Il drago, il custode, lo straniero, Edizione Creativa, 2016, Scritti (S)connessi, Edizioni Creativa, 2018. Per MdS ha pubblicato nel 2021 Nessuno ha dato la buonanotte, in seconda ristampa dal marzo di quest’anno. È drammaturgo e regista dello spettacolo La cattiva strada, un omaggio a Fabrizio De André realizzato con il patrocinio della Fondazione Fabrizio De André ed è redattore della rubrica Consigli di lettura per la rivista online Azione Nonviolenta . Organizza laboratori di scrittura presso l’Agriturismo Culturale del Montevaso.

A precedere lo spettacolo, l’invito alle ore 16.00 di Unicoop Tirreno rivolto ai docenti delle scuole cittadine per la presentazione delle proposte educative Saperecoop Anno Scolastico 2024-2025. Un’occasione per rinnovare la relazione decennale tra Coop e il mondo della scuola offrendo proposte di educazione al consumo consapevole declinate sui temi della sostenibilità, dell’ambiente e dei diritti civili. Inoltre verranno presentate le opportunità educative del Progetto Connessioni nate dalla relazione con altri soggetti del territorio e dal patto di collaborazione per la gestione del bene comune Rosa dei Venti.

La manifestazione è organizzata dal Comune di Livorno, in collaborazione con la Cooperativa Itinera, Il Chioschino di Filippo Brandolini, la libreria Feltrinelli di Livorno e con il sostegno di Fondazione Livorno.

Ingresso libero e accessibile a tutti; in caso di condizioni meteo avverse l’evento si terrà nella sala Badaloni della Biblioteca Labronica di Villa Fabbricotti.

LeggerMente Next, Incontri Letterari 2024

Chioschino di Villa Fabbricotti, Livorno, v.le della Libertà, 30

Informazioni

[ http://www.leggermente.eu/ | http://www.leggermente.eu ]

—–

Avvertenze ai sensi del D.Lgs. 196/2003