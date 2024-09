(AGENPARL) - Roma, 15 Settembre 2024

(AGENPARL) – dom 15 settembre 2024 – ROVIGO

15 settembre:

TANDEM! – L’anello delle frazioni

Pedalata in collaborazione con UICI

18 settembre:

A SCUOLA IN BICI

Monitoraggio spostamenti

in bici nelle zone scolastiche

in Commenda

22 settembre:

WOMEN BIKE RIDE

La pedalata più colorata dell’anno

22 settembre:

QUANTO PESA UNA BICI?

Gazebo informativo in occasione di Solidaria

27 settembre:

CONTAPASSAGGI SUL CORSO

Rilevazione veicoli e inquinanti