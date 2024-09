Petizione contro i fuochi d’artificio rumorosi, Pacifico: l’impegno di Sguardo Felino.

(AGENPARL) - Roma, 15 Settembre 2024

(AGENPARL) – dom 15 settembre 2024 Onorevole Marinella Pacifico

già Senatrice della Repubblica, Segretario di Schengen, Presidente UIP Italia-Tunisia e componente commissione Esteri.

Comunicato Stampa: Petizione contro i fuochi d’artificio rumorosi.

15 settembre 2024

L’impegno di “Sguardo Felino”, una community online no profit dedicata alla lotta contro l’abbandono degli animali e alla promozione del loro benessere, ha lanciato una petizione perché siano sostituiti i fuochi d’artificio rumorosi con fuochi d’artificio silenziosi e droni luminosi al fine di evitare danni come l’impatto devastante sugli animali domestici e sulla fauna selvatica, fastidi e stati d’ansia alle persone soprattutto in condizioni di fragilità e l’inquinamento acustico e ambientale. Le soluzioni per migliorare la vita ci sono ma Governo e Parlamento sembrano non considerare prioritaria questa impellente necessità d’intervento legislativo. L’iniziativa può essere sostenuta firmando la petizione: https://www.change.org/stop_fuochi_artificio_rumorosi

Lo dichiara l’Onorevole Marinella Pacifico già Senatrice della Repubblica.