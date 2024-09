(AGENPARL) - Roma, 15 Settembre 2024

(AGENPARL) – dom 15 settembre 2024 OPEN ARMS, ALOISIO (M5S): “VERGOGNOSO GOVERNO CHE REMA CONTRO MAGISTRATURA”

Roma, 15 set. – “Resto attonita innanzi all’atteggiamento di questo esecutivo che ha fatto quadrato attorno al ministro Salvini sul caso Open Arms. Analogamente, è inaccettabile che un primo ministro si permetta di giudicare l’operato della magistratura, cestinando letteralmente i più basilari principi di separazione dei poteri. La politica deve mantenere un ruolo di terzietà e rispetto nei confronti della giustizia, non solo per preservare l’integrità delle istituzioni, ma anche per non delegittimare il lavoro dei magistrati agli occhi dei cittadini: in situazioni come questa, il silenzio dovrebbe essere d’obbligo, giacché la politicizzazione della magistratura non fa altro che minare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni. In altri Paesi, un ministro su cui pendono accuse così pesanti si sarebbe già dimesso mentre qui assistiamo a teatrini indecorosi propri di chi cerca in tutti modi di salvare stipendi d’oro e poltrone. Ciò che sta accadendo è assurdo e rappresenta l’ennesima figuraccia di questo governo, dopo i casi Santanchè, Lollobrigida e Sangiuliano, nonché l’uso personale della Rai: piuttosto che sprecare parole vuote per difendere l’indifendibile, mi sarei aspettata, piuttosto, una dura presa di posizione contro il patteggiamento di Giovanni Toti. Ma figuriamoci”. Lo scrive in una nota Vincenza Aloisio, Senatrice del Movimento 5 Stelle.

