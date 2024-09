(AGENPARL) - Roma, 15 Settembre 2024

(AGENPARL) – dom 15 settembre 2024 MANOVRA, PIRRO (M5S): GOVERNO PREPARA NUOVA STANGATA PER PENSIONATI CETO MEDIO

ROMA, 15 SETTEMBRE 2024 – “Nel 2022 FdI si presentò alle elezioni proponendo il ricalcolo delle pensioni d’oro. È scritto nero su bianco nel programma del partito di Giorgia Meloni, al pari di moltissime altre promesse tradite. Non solo ciò non è mai avvenuto, neanche tramite il pagamento di un contributo di solidarietà laddove l’assegno superi i 100mila euro lordi l’anno come accadde ai tempi del Conte I, ma ora il Governo prepara un’altra stangata per i pensionati del ceto medio. I quali, secondo un’analisi della Cgil, sommando i tagli alle rivalutazioni che si prospettano con la legge di Bilancio 2025 con quelli già decisi con le Manovre 2023 e 2024 perderanno fra 968 e 4.534 euro netti. Un fatto vergognoso e incredibile, a rischio incostituzionalità: il tragico duo Meloni-Giorgetti continua a usare queste persone come un bancomat mentre non incassa neanche un euro dagli enormi extraprofitti delle banche. Daremo battaglia in Parlamento per evitare questo ennesimo e duro attacco ai pensionati”. Lo afferma in una nota la capogruppo del M5S in commissione Bilancio al Senato Elisa Pirro.

