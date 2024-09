INVITO NIHONTŌ. LA POLITURA DELLA SPADA GIAPPONESE

(AGENPARL) - Roma, 15 Settembre 2024

Nihontō

La politura della spada giapponese

con dimostrazione dal vivo del togishi Massimo Rossi

Giornate Europee del Patrimonio

Venezia, Museo d’Arte Orientale

Sabato 28 settembre 2024 ore 15.30

In occasione delle Giornate europee del Patrimonio, grazie al sostegno e all’organizzazione di Bushido dojo di Mestre e dell’associazione Itaria Nihon Tōken Kyōkai – Associazione Italiana per la Spada Giapponese, il Museo d’Arte Orientale ha il piacere di dedicare il pomeriggio di sabato 28 settembre alle tecniche di politura delle lame giapponesi.

Massimo Rossi, togishi riconosciuto dalla NBTHK (Nihon Bijutsu Token Hozon Kyokai), la società per la conservazione della spada giapponese, mostrerà al pubblico come prendersi cura e affilare le lame giapponesi con l’uso di specifiche pietre. Illustrerà e mostrerà principi e fasi della procedura e sarà possibile apprezzare i numerosissimi dettagli di questa antica pratica.

Massimo Rossi studia e pratica la politura tradizionale della spada giapponese dal 1988; è stato il primo europeo ad ottenere nel 2009 il grado di “nyusen” dalla N.B.T.H.K. ; ha polito lame di molti collezionisti europei e collabora con istituzioni in tutto il mondo; di particolare rilievo è la collaborazione con il maestro forgiatore Yohindo Yoshihara.