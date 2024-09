Don Puglisi, il ricordo del Presidente Fontana: ha testimoniato la fede nei fatti lasciando segni fecondi

(AGENPARL) - Roma, 15 Settembre 2024

“Don Pino Puglisi ha testimoniato la fede nei fatti, lasciando segni tangibili e fecondi del suo operato. Oggi Beato, Puglisi non si limitò a predicare il bene, scelse di vivere il suo messaggio, battendosi per la legalità con straordinario coraggio. 31 anni sono trascorsi dalla sua barbara uccisione per mano mafiosa. Il suo esempio continua a ispirare l’impegno di tanti contro la criminalità organizzata e rimane un insegnamento per le nuove generazioni. Ai familiari, ai cari, a chi ha condiviso le sue battaglie giungano oggi la nostra vicinanza, il nostro pensiero e le nostre preghiere”.

Così il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana.