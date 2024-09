(ARC) Concorso Completo: Scoccimarro, tradizione equestre e amore per natura

(AGENPARL) - Roma, 15 Settembre 2024

Palmanova ? magistralmente organizzato dal Reggimento Genova

Cavalleria, che ? di stanza nella citt? fortificata e proprio i

bastioni sono cornice ideale per questa manifestazione che

coniuga lo sport equestre ad altissimo livello e le tradizioni e

i valori della Cavalleria italiana”.

Lo ha affermato l’assessore regionale alla Difesa dell’Ambiente

Fabio Scoccimarro alla terza giornata del Concorso completo

internazionale di Palmanova, appuntamento fisso nel calendario

degli appassionati di equitazione.

“Pochi reparti operativi in Italia hanno mantenuto la tradizione

di rappresentanza legata al mondo equestre e questo va a merito

del Reggimento Genova: andare a cavallo non ? solo uno sport ma

una cultura di educazione e rispetto per il mondo animale e della

natura in generale, fondamentale per i pi? piccoli e anche per la

cura, grazie all’ippoterapia”, ha osservato Scoccimarro.

Il concorso mette alla prova i migliori binomi internazionali su

tre giornate, ognuna dedicata a una prova del completo. Dopo la

prima prova di dressage sul campo in erba “Ettore Lajolo”

venerd?, sabato ? stata la volta della spettacolare prova di

cross-country, con il percorso che ha attraversato i bastioni

della citt?, mentre oggi la tre giorni si ? conclusa con la prova

di salto ostacoli.

Tra i partecipanti di questa edizione spiccavano alcuni cavalieri

che hanno recentemente preso parte alle Olimpiadi di Parigi nella

disciplina del completo, come Pietro Sandei, Robert Powala,

Emiliano Portale, Lea Siegl e altri protagonisti in

rappresentanza di 10 nazioni: oltre a Italia, Austria, Repubblica

Ceca, Spagna, Ungheria, Svizzera, Slovacchia, Germania, Francia e

Polonia.

