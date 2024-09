(AGENPARL) - Roma, 14 Settembre 2024

di seguito il punto della situazione sul tema trasporto scolastico in via

Maculani, zona Barriera Milano, a cura dell’assessore alla Viabilità,

nonché vicesindaco, Matteo Bongiorni.

TRASPORTO SCOLASTICO A BARRIERA MILANO

Con l’inizio dell’anno scolastico prendono il via le nuove fermate delle

linee extraurbane scolastiche in Via Maculani. Da lunedì 16 settembre

infatti, le fermate scolastiche che riguardano in particolare l’istituto

tecnico Romagnosi e il liceo Gioia vengono trasferite a Barriera Milano.

Dal punto di vista degli orari, gli scostamenti di servizio sono davvero

minimi. La loro calibrazione è il frutto di un lavoro condotto dall’Agenzia

Tempi di Piacenza e condiviso con il gestore Seta (Bacino Provinciale di

Piacenza) e i Dirigenti scolastici interessati. Il tutto secondo

valutazioni puntuali dei tempi di percorrenza e del tempo di trasferimento

delle studentesse e degli studenti rispetto alla nuova fermata di Via

Maculani in relazione agli orari di entrata e di uscita scolastici.

In particolare si è ragionato soprattutto relativamente ai tempi di uscita,

momento nel quale si concentrano contemporaneamente il maggior numero di

autobus, valutando i tempi di corretta percorrenza degli studenti dalle

Scuole alle fermate. Pertanto in questa fascia oraria i bus in partenza per

il rientro sono previsi dalle ore 13:50 alle ore 14:08, il che dovrebbe

evitare il più possibile uscite anticipate delle ragazze e dei ragazzi

dalle loro lezioni.

I nuovi orari del servizio invernale di TPL sono stati pubblicati a fine

agosto, al fine di favorire con anticipo la diffusione delle informazioni.

Sempre a fine agosto si è fatto un punto con gli Istituti scolastici

interessati per riconfermare gli scenari condivisi durante gli incontri dei

mesi precedenti, e per ribadire la necessità di prevedere una prima fase di

monitoraggio del nuovo servizio, utile a rilevare eventuali criticità e

individuare gli opportuni correttivi da introdurre. In tal senso gli

Istituti sono stati invitati nel primo periodo di avvio del servizio a

informare Tempi Agenzia su eventuali criticità segnalate dagli studenti, in

modo da attivare per quanto possibile gli strumenti di flessibilità oraria

previsti da ciascun Istituto.

La nuova soluzione di fermate è già funzionale e compatibile anche dal

punto di vista della sicurezza con i lavori di riqualificazione ancora in

corso in Via Maculani. Si prevede che le opere per il nuovo e definitivo

assetto degli spazi proseguiranno e saranno completate nelle prossime tre

settimane.

Visto il cambio di abitudini non si nega qualche potenziale disagio

iniziale, ma la situazione sarà opportunamente monitorata.

Altrettanto però, da un lato si genera uno spazio di salita e discesa

protetto e certamente più sicuro, a servizio della comunità studentesca

(circa 2.500 studenti) che ogni mattina per nove mesi l’anno frequenta le

lezioni, e collegato peraltro alle scuole da ampi percorsi pedonali lungo

Viale Risorgimento. Dall’altro, il contenimento della penetrazione dei bus

verso il centro storico si presume possa migliorare lo scorrimento

viabilistico di Viale Risorgimento e Piazza Cittadella in orari già

sensibili in termini di traffico.

Aspetti che, oltre al tema lavori di Piazza Cittadella, sono stati appunto

dibattuti e valutati a partire dalla primavera scorsa da Comune, Provincia,

servizio di Trasporto Pubblico Locale – Tempi e Seta -, dirigenze dei due

Istituti scolastici superiori e Consulta degli Studenti che si occupa del

tema.

Infine, si tratta ora di accelerare e completare la definizione degli

stalli di sosta alternativi nel comparto nord della città, pienamente

consapevoli dell’impatto che ovviamente genera ogni tipo di modifica.

Iniziative che con la prossima settimana prenderanno progressivamente forma

con l’apertura del parcheggio di Via Benedettine e la definizione di 15

posti in Piazza Casali (lato Caserma Nicolai).

Andrea Pasquali

Portavoce del Sindaco

Comune di Piacenza