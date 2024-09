(AGENPARL) - Roma, 14 Settembre 2024

(AGENPARL) – sab 14 settembre 2024 Migranti, Bonelli: Salvini non faccia la vittima, donne e bambini non erano

e non sono minaccia per confini

“Non si difendono i confini nazionali tenendo prigioniere in mare aperto

147 persone, tra cui donne e bambini, violando tutte le convenzioni

internazionali, a partire da quelle del mare e dei diritti umani. Vedremo

cosa deciderà il tribunale riguardo alla richiesta di condanna a 6 anni per

Salvini avanzata dalla procura, ma una cosa è certa: quando era ministro,

Salvini utilizzò il dramma umano delle persone migranti, che purtroppo

morivano a migliaia nel Mar Mediterraneo, per mero calcolo elettorale.

Oggi, Salvini eviti di fare la vittima, perché i ministri della Repubblica

devono essere irreprensibili nel rispettare le leggi nazionali e le norme

internazionali. Quello che è accaduto con la Open Arms, a prescindere da

quella che sarà la decisione del tribunale, ha rappresentato una pagina

vergognosa per il nostro Paese. Non si fanno calcoli elettorali sul dramma

e la disperazione di naufraghi che cercano di salvarsi”.