Rimini 14 settembre 2024

Back to sport: al via l’iniziativa promossa dall’Amministrazione comunale per incentivare e diffondere tra i giovani la pratica sportiva

Sono numerosissime, anche quest’anno, le discipline sportive proposte dalle diverse associazioni presenti sul territorio, che il Comune di Rimini rilancia ogni anno con il progetto denominato “Back to sport”. Un importante progetto del Comune di Rimini con lo scopo di promuovere la pratica sportiva tra i giovani riminesi.