(ARC) Formazione: Rosolen, Its valorizzano talenti necessari alla crescita

(AGENPARL) - Roma, 14 Settembre 2024

(AGENPARL) – sab 14 settembre 2024 Oggi le premiazioni dei neo diplomati al Mits Day. Friuli Venezia

Giulia secondo solo alla Provincia di Trento per occupazione

femminile

Udine, 14 sett – “Sono i talenti quelli che costruiranno la

ricchezza del nostro territorio, le collaborazioni quelle che

permetteranno a questa regione di crescere ancora. Non

l’autarchia, non le quote, non la chiusura, ma l’apertura

rispetto a competenze di cui abbiamo bisogno, in questo nuovo

salto della storia, in un momento di cambiamento proprio di tutte

le rivoluzioni industriali, che ci pone di fronte a sfide

epocali. L’obiettivo del nostro impegno come Regione, in tal

senso, ? proprio quello di attrarre competenze e talenti. Un

percorso non semplice ma che ci sta portando, mano a mano, alla

meta prefissata. Lo dimostrano i dati dell’occupazione in Friuli

Venezia Giulia, che oggi sono i migliori di sempre: non a caso,

questi tempi vengono paragonati a quelli del boom economico degli

anni Settanta, momenti nei quali la partecipazione di ognuno alla

vita della comunit? era fondante e fondamentale”.

Sono le parole dell’assessore al Lavoro, formazione, istruzione,

ricerca, universit? e famiglia del Friuli Venezia Giulia Alessia

Rosolen, che questa mattina ? intervenuta a Udine, negli spazi di

Torre di Santa Maria, nella sede di Confindustria Udine, alla

cerimonia di premiazione dei diplomati al Malignani Istituto

tecnico superiore (Mits).

L’evento, “Mits Day: diplomati Its e imprese si raccontano”, ?

arrivato quest’anno alla sua quinta edizione e ha visto la

partecipazione, tra gli altri, della presidente della Fondazione

Mits, Paola Perab?, del vicepresidente reggente di Confindustria

Udine, Pietro Petrucco, e della presidente di Acciaierie Bertoli

Safau, Camilla Benedetti, oltre ai neo diplomati e ai referenti

delle aziende che hanno attivato percorsi di formazione e stage:

Lima Corporate, Fincantieri e Fototherm.

Nel suo intervento, Rosolen ha fornito un dato significativo ed

emblematico sulla “salute” dell’occupazione femminile. “Il Friuli

Venezia Giulia ? secondo solo alla Provincia di Trento per gender

gap – ha spiegato -: siamo scesi, infatti, all’11,3%. Stiamo

lavorando, poi, per riuscire a compensare la perdita di capacit?

di potere d’acquisto che i salari italiani hanno avuto nel corso

degli ultimi vent’anni. L’Italia, infatti, ? l’unico Paese in

Europa ad avere un ‘meno’ davanti al potere d’acquisto e al

valore salariale”.

Sulla necessit? e sulle opportunit? concrete che offre l’alta

formazione gli istituti tecnici superiori, Rosolen ha rimarcato

come la “Regione Friuli Venezia Giulia lavori convintamente sulla

costruzione di un sistema di filiere per dare una risposta

puntuale alle aziende e per dare un futuro alle giovani

generazioni, per trattenerle sul nostro territorio. Per questo

abbiamo investito molto non solo sulle risorse economiche, ma

soprattutto su una serie di percorsi di crescita globale in

prospettiva. Gli obiettivi sono qualit? della vita, welfare

territoriale, sostegno del sistema famiglia, anche non lasciare

nessuno indietro”.

Nell’augurare ai neo diplomati un fecondo percorso di crescita,

Rosolen ha ricordato anche “siamo stati i primi, a livello

nazionale, ad aver equiparato gli studenti che frequentano gli

Its agli studenti universitari. Veniamo da una storia che, nel

mondo scolastico, aveva puntato alla licealizzazione e alla

ricerca di percorsi universitari come unico fine da dare ai

ragazzi per le scuole superiori: un sentire figlio di

un’ideologia che ha escluso ‘l’intelligenza nelle mani’. Ci? ha

creato una serie di problemi che continuano ad avere riflessi

all’interno della nostra societ? rispetto a quello che ? un

modello, invece, di competenza, di costruzione di una filiera

reale di connessione tra il mondo dell’istruzione della

formazione e quello del lavoro, sul quale ? necessario

assolutamente puntare”.

ARC/PT/ma

141214 SET 24